Título: Embraer fecha mega contrato com SkyWest

A Embraer acaba de fechar um importante contrato com a norte-americana SkyWest para a venda de 60 jatos E175, no valor de US$ 3,6 bilhões. As entregas estão previstas para começar em 2027. O acordo ainda prevê direitos de compra de mais 50 aeronaves, podendo elevar significativamente o valor total da encomenda. A negociação reforça a sólida parceria entre as duas companhias, que já colaboram há anos no setor de aviação regional.

Segundo a Embraer, o modelo E175 é líder no mercado dos EUA e continuará desempenhando papel estratégico nesse segmento. Arjan Meijer, CEO da Embraer Aviação Comercial, destacou o desempenho e conforto das aeronaves como diferenciais. Esse novo pedido representa não apenas uma grande conquista comercial, mas também fortalece a presença da Embraer no competitivo mercado norte-americano.