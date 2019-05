Titular da Sesau se reúne com lideranças das Moreninhas para tratar sobre Hospital da Mulher

Na manhã chuvosa do feriado do Dia do Trabalhador (1/5), em atendimento ao convite do vereador Chiquinho Telles (PSD), o secretário municipal de Saúde, dr. José Mauro Pinto de Castro Filho, e sua equipe técnica participaram de reunião com lideranças e comunidade da região das Moreninhas, para tratar sobre o Hospital da Mulher.

Durante encontro, o Secretário dr. José Mauro elogiou a estrutura do hospital, defendendo que a unidade tem condições de oferecer novas especialidades médicas e mais serviços do que estava sendo planejado. Já os moradores da região pedem a retomada urgente do funcionamento da Maternidade.

Até o próximo dia 20, conforme compromisso feito pelo titular da Sesau, uma nova reunião será feita com as lideranças das Moreninhas, quando será definido um planejamento para o término das obras.

Dr. José Mauro se comprometeu também em solicitar medidas urgentes no sentido de se colocar guardas municipais para cuidar do prédio do Hospital das Moreninhas. Essa providência, argumentou Chiquinho Telles, “vai impedir que o patrimônio público seja invadido, e muito menos depredado. Outro pedido nosso que o secretário se dispôs a atender se refere à limpeza desta unidade hospitalar”.

A luta do Parlamentar para manter a maternidade de portas abertas é antiga, “e temos certeza que na gestão Marquinhos Trad [PSD], as obras da reforma e ampliação deste centro de partos e pequenas cirurgias, que estão temporariamente suspensas, vão ser retomadas, devolvendo para a população essa conquista histórica não só das Moreninhas, mas de toda Campo Grande”.

Avaliação positiva

O secretário dr. José Mauro fez um balanço positivo da reunião com os moradores das Moreninhas. “Vim ouvir a comunidade, para depois analisar não só a questão assistencial, mas também de custos”, disse.

Segundo dr. José Mauro, análises técnicas estão sendo feitas para se decidir o que vai ser feito no Hospital das Moreninhas. Até dia 20 de maio, garantiu o titular da Sesau, “vamos apresentar um plano sobre o que se deve ser implementado aqui. Se é linha ginecológica, ou se é ginecológica mais alguma especialidade que dê para agregar volume, resolutividade e também assistencialidade à população das Moreninhas e de outros bairros. Nosso foco é ofertar mais serviços, sem perder o ‘time’ de botar essa unidade para funcionar”.

Ao visitar as dependências da maternidade, dr. José Mauro constatou que a reforma já possui várias etapas concluídas, inclusive com uma excelente estrutura. Ele observou que “são salas amplas, com potencial para ser uma unidade produtiva”.

Participação da comunidade

O presidente da Associação de Moradores da Moreninha 3, Valdeci de Oliveira Souza, considerou a reunião produtiva, e “altamente positiva, com as declarações do secretário dr. José Mauro e do vereador Chiquinho Telles”. Para ele, “é isso que a comunidade quer, um respaldo. E saímos daqui otimistas. Cabe, agora, à comunidade ter um pouco mais de paciência e dar um voto de confiança, porque a Maternidade das Moreninhas vai voltar a funcionar sim”.

Liderança do Jardim Paulo Coelho Machado – Laura Tavares – considerou a reunião com o titular da Sesau muito importante, por representar uma iniciativa com incumbência de devolver a Maternidade em pleno funcionamento para a comunidade. “Essa nossa região é grande, e habitada por muitas pessoas de baixa renda, que em alguns casos sequer têm um vale transporte. Agradeço ao secretário, a Chiquinho Telles e ao prefeito Marquinhos Trad por trazer nossa maternidade de volta”.

A vice-presidente da Associação de Moradores do José Maksoud, Claudia Bezerra da Silva, declarou-se satisfeita por acompanhar o empenho do secretário dr. José Mauro e do Vereador em reabrir o mais rápido possível as portas do Hospital da Mulher. “Estamos vendo que as portas estão se abrindo. A vinda do secretário para nos ouvir, neste feriado de 1º maio, mostra que ele tem respeito pela nossa comunidade”.

Ao se dirigir aos presentes, Chiquinho Telles lembrou que a primeira grande conquista foi receber o apoio do prefeito Marquinhos Trad para, ao em vez de fechar, melhorar o atendimento do Hospital das Moreninhas. “A região das Moreninhas é uma cidade e tem que ser tratada como uma cidade”, ressaltou.

