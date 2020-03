The Lions Barber Collective inicia ciclo de palestras no Brasil para valorização da vida e prevenção ao suicídio

O grupo The Lions Barber Collective lançaram no dia 02, o inicio de palestras no Brasil através de seu embaixador na América Latina, Barbeiro Clayton Tomaz, na ocasião teve o começo de uma série de palestras contra o Suicídio e depressão. A primeira apresentação do ano aconteceu no Instituto Embeleze, da Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Foram apresentados aos alunos da turma, sob o comando do mestre Renato Ribeiro (Mamute), e demais convidados uma palestra de valorização a Vida e cuidados contra a depressão. O tema suicídio foi abordado, e foram apresentadas algumas das razões que levam pessoas a atentar contra a própria vida e formas de reconhecer quem precisa de ajuda e os encaminhamentos possíveis.

Foi ensinado uma tática em treinando para que se identifiquem na cadeira de barbeiro, salão de beleza, os possíveis casos de depressão, para assim ajudar seus clientes a vencerem este problema tão sério.

Além da palestra ocorreu apresentação de cortes e penteado tudo em um clima descontraído, que proporcionou um grande momento de felicidade e esperança a todos.

“Estamos iniciando as atividades em 2020, queremos que neste ano possamos percorrer diversas cidades e Estados, e estamos com alguns agendamentos em feiras e eventos, não só para barbeiros mais para toda comunidade e nosso objetivo é conscientizar o maior número de pessoas da importância do combate contra a depressão e suicídio. Esta primeira palestra do The Lions Barber Collective foi algo maravilhoso, as pessoas presentes interagiram perguntaram, foram participativas e se comprometeram a ajudar as pessoas que sofrem desta horrível doença”, Disse Clayton Tomaz do The Lions Barber no Brasil.

Clayton Tomaz ressalta a importância de se lutar contra a depressão. “Estamos à disposição para palestrar em escolas, eventos. Você que está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda e estamos aqui para ajudar a todos”, para agendar sua palestra basta entrar em contato no número: 67- 992305926, Clayton Tomaz, embaixador do The Lions Barber no Brasil.

Comentários