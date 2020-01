Termina nesta sexta prazo de inscrições do Processo Seletivo para contratação de professores temporários da REE

Os profissionais interessados em fazer parte do quadro de professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE) neste ano de 2020 poderão efetuar as inscrições no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação (SED) até as 17h desta sexta-feira (10.01). Desta vez, o processo contará com novas etapas de avaliação e classificação dos candidatos.

De acordo com o Edital n. 1/2019 – SAD/SED/FDT/2019, presente nas páginas 39 a 52 da Edição Extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nº 10.060, publicado no último dia 30 de dezembro de 2019, os interessados deverão preencher o formulário, disponível somente pela internet, diretamente no site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), responsável pela execução do processo.

Segundo a publicação, poderá participar do Processo Seletivo todo profissional que tenha habilitação com licenciatura pertinente aos componentes curriculares e que, cumulativamente, preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos para a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego público, cargo efetivo ou cargo em comissão no Estado de Mato Grosso do Sul.

Novidades

O Processo Seletivo Simplificado será composto de duas etapas: Prova Escrita Objetiva e Avaliação Curricular (Prova de Títulos). De acordo com o edital, a primeira etapa terá duração de três horas e será realizada no dia 19 de janeiro de 2020 nos municípios de Campo Grande e Dourados. A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, e constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta.

A publicação do resultado final, com a classificação dos candidatos aprovados e a homologação do Processo Seletivo está prevista para o dia 10 de fevereiro de 2020. Em caso de dúvidas sobre o processo, os candidatos poderão entrar em contato com a Fapems, que possui sede em Dourados, pelo telefone (67) 3422-2046.

Comentários