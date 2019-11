Tempo permanece chuvoso e máxima será de 36°C

O tempo em Mato Grosso do Sul deve permanecer chuvoso nesta quinta-feira (28.11). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no centro, norte e nordeste do estado, onde chove forte na madrugada e durante a manhã. Para as demais áreas, o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas na madrugada.

A umidade relativa do ar ficará elevada neste dia com variação entre 35% a 100%. Os termômetros em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 18°C a 36°C, com tendência a estável.

Confira como ficara o tempo na Capital e em algumas regiões do estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

