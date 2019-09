Tempo permanece chuvoso e fresco em algumas regiões do Estado

Depois de um dia chuvoso, a quinta-feira (26.09) promete ser de tempo instável e temperaturas mais amenas em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã, passando a parcialmente nublado no decorrer da tarde para grande parte do Estado, exceto nas regiões sul e sudoeste que terá tempo nublado e névoa úmida ao amanhecer, passando a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar pode variar entre 30 % a 100% no Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 15°C a 33°C, e os ventos terão intensidade fraca a moderada com rajadas.

Na Capital, o dia começa com tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas passando a parcialmente nublado no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 18°C e 28°C.

Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

