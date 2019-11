TCE-MS apoia Congresso Internacional de Compliance Público da OAB-MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por meio da Comissão de Compliance e Governança, Procuradoria Geral do Estado (PGE/MS), Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), Controladoria Geral do Estado (CGE/MS) e a Controladoria Geral do Município de Campo Grande realiza no dia 10 de dezembro o 1º Congresso Internacional de Compliance Público.

Com uma vasta programação, o evento contará com renomados palestrantes nacionais e internacionais, como o Professor Catedrático da Universidade de Castilla La Mancha (Espanha), Adán Nieto Martín; o Ex-Diretor Executivo de Compliance da Petrobras, Rafael Gomes; o Compliance Manager Brasil-Portugal, Eduardo Oliveira; a Procuradora do Distrito Federal, Izabela Frota; a advogada de compliance, palestrante e escritora Roberta Codignoto; o diretor de gestão de riscos do TCE/MS, Douglas Avedikian; e o advogado, autor de livros sobre o tema, Presidente da Comissão de Compliance da OAB/MS e organizador do Congresso, Marco Aurélio Borges de Paula. Cada palestrante vai abordar temas relevantes na área do Compliance Público.

Douglas Avedikian falará sobre “Análise e Gestão de Riscos”. “É a partir da identificação dos riscos de uma organização que se consegue mitigar e combater a sua materialização. Logo, este é um tema fundamental e que será explorado por um grande especialista no assunto”, afirma o Presidente da Comissão de Compliance da OAB/MS.

Com a realização do evento, a atual gestão do Tribunal de Contas, presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves, demonstra o seu compromisso com a adoção de mecanismos de conformidade-padrão de ética, implementando políticas de prevenção a atos ilícitos para a melhoria de sua governança e da gestão de riscos.

O evento terá lugar no Auditório da OAB-MS das 08h às 12h e das 14h às 18h. A participação é gratuita, mediante entrega de 1 litro de leite, cuja arrecadação será doada para crianças da comunidade Cidade de Deus. As inscrições podem ser feitas pelo site da OAB MS e os participantes vão receber certificado.

Comentários