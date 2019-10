Solidariedade realiza convenção estadual no sábado, filia Marcelo Miglioli e lideranças

O presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, em a Campo Grande neste sábado para a Convenção Estadual do partido que oficializará o vereador Papy na presidência estadual do partido, receberá a filiação do engenheiro Marcelo Miglioli, pré-candidato a prefeito de Campo Grande e diversas outras lideranças municipais que estarão assinando a ficha no partido, praticamente com planos para as eleições municipais do ano que vem.

“Partido que quer crescer precisa disputar as eleições quando tiver candidatos competitivos”, afirma o vereador Papy, destacando que essa convenção será um marco no fortalecimento da legenda no MS, onde há dois deputados estaduais filiados, Herculano Borges e Lucas de Lima. “nosso objetivo é ampliar as bases, capacitar as lideranças e buscar implantar os princípios da legenda, notadamente o crescimento que gere empregos, valorize o trabalhador e melhore o conjunto da vida das pessoas”, disse.

Papy salienta que a filiação do engenheiro Marcelo Miglioli, ex-secretário de Obras do Governo do Estado e candidato a senador com expressiva votação na Capital e no interior, amplia a potencialidade eleitoral do Solidariedade e anima as lideranças municipais a concorrerem no pleito.

A Convenção Estadual acontece neste sábado, a partir das 9 horas, no Clube União dos Sargentos, no bairro Amambai. Logo após acontecem as filiações e pré-candidatos a vereadores, prefeitos e lideranças comunitárias de dezenas de municípios.

