Sol promete brilhar forte no céu de MS nesta quinta-feira

A previsão do tempo revela mais um dia seco e de calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira (29), conforme análise do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec/MS), o sol vai brilhar forte no céu de todas as regiões sul-mato-grossenses. E os termômetros devem atingir a máxima dos 36°C.

A massa de ar seco volta a predominar deixando as temperaturas elevadas. Pela manhã, a umidade relativa do ar ficará com alto índice, em torno de 85%, porém a tarde haverá queda significativa com valor em torno de 20% – considerado estado de alerta, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas mais baixas serão registradas pela manhã em Paranaíba (15°C), Água Clara (16°C), Jardim (16°C) e Sete Quedas (17°C). Já em Miranda (36°C), Porto Murtinho (36°C) e Coxim (36°C) o calor vai elevar os termômetros às alturas e promete fazer muita gente suar.

