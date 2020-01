Simone Tebet garante R$ 81 milhões para MS em 2019

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) conseguiu garantir que o Estado e os Municípios de Mato Grosso do Sul terão cerca de R$ 81 milhões para gastos com infraestrutura, saúde, educação etc. O montante é referente as emendas ao orçamento de 2019 (emendas individuais, uma emenda de bancada solicitada por ela, além de recursos extraorçamentários). Parte deste dinheiro já foi liberada para o custeio da área de saúde. O restante foi empenhado até a data limite, 31 de dezembro. O empenho é importante porque é a garantia de que a verba será liberada ao longo de 2020.

Foram R$ 38 milhões apenas em recursos extra. O valor será destinado aos municípios de MS. Deste total, R$ 10 milhões irão para a capital, Campo Grande, via Ministério do Desenvolvimento Regional, para a substituição de pontes de madeira por concreto e para pavimentação e drenagem do bairro Jardim Centenário. O dinheiro foi empenhado junto a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) no último dia do ano. Antes, a senadora havia conseguido o empenho de outros R$ 28 milhões para obras de infraestrutura urbana, e para a saúde e a educação de diversos municípios de MS.

Além disso, a pedido do DNIT, Simone Tebet, conseguiu o empenho de outros R$ 28,3 milhões para obras de manutenção de rodovias do Mato Grosso do Sul, incluindo a BR 262.

Em relação às emendas individuais de 2019, a senadora conseguiu o empenho de todo o montante referente a cada parlamentar, ou seja, os R$ 15,7 milhões entrarão nos cofres das prefeituras e do Estado ao longo de 2020. O dinheiro vai ser usado para custeio e investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

