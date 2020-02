Simone Tebet ajuda a viabilizar a destinação de R$ 13 milhões para o Corpo de Bombeiros de MS

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) ajudou a viabilizar a destinação de R$ 13 milhões para ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul no combate a incêndios florestais. O recurso foi empenhado no final do ano passado pelo Ministério da Justiça e deve ser aplicado na aquisição de veículos (de tanque florestal e para transporte de tropa) e para a compra de equipamentos para a corporação (uniformes, botas, capacetes). O processo já está em fase de licitação.

Em encontro recente com o Coronel Joilson Alves do Amaral, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de MS, e com o Coronel Waldir Ribeiro ACosta, Comandante-Geral da Polícia Militar de MS, a senadora Simone reforçou a boa notícia de que o dinheiro será liberado este ano.

Simone reforçou a solicitação do governo do Estado, especialmente após as queimadas que devastaram o Pantanal em 2019. Ela chegou a reivindicar os recursos em discurso no Plenário do Senado e solicitou a destinação da verba diretamente ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro.

