Show sertanejo de Davi Araújo será o destaque desta quarta-feira na cidade do Natal

A quarta-feira, 18, promete ser de muita animação na Cidade do Natal com show sertanejo do cantor Davi Araújo. As atrações culturais são estreadas com a Parada de Natal às 18h30, momento em que personagens mágicos encantam o público representando o espírito natalino em um grande desfile. A Cidade do Natal abre suas portas a partir das 16h e segue com programações até às 22h.

Às 19h acontece apresentação das crianças do Projeto Recriar que cantam cinco canções natalinas e depois é a vez do Coral Infanto Juvenil Pequenina Luz subir ao palco.

A programação segue com show dos músicos oficias do evento, seguido pelo show sertanejo de Davi Araújo. A Cidade do Natal encerra suas festividades desta quarta-feira com o show dos bonecos.

Outras atrações

Para os pequenos, a Cidade do Natal é o ponto da diversão. A edição 2019 conta com roda gigante de 20 metros, carrossel, brinquedos infláveis e com a Casa do Papai Noel.

A praça de alimentação é ideal para toda a família pois serve opções diversas, que vão do sobá ao hambúrguer, da batata recheada ao carreteiro. Os preços vão de R$ 3,00 a R$ 30,00.

O City Tour pode ser feito em três horários de saídas: 18, 19 e 20 horas. Todos os atrativos são gratuitos.

Confira o cronograma:

18h30 – Parada de Natal

19h00 – Projeto Recriar

19h30 – Coral Infanto Juvenil Pequenina Luz

20h – Músicos oficiais – Despertar

20h15 -Davi Araújo

21h30 – Parada dos Bonecos

