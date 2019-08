Sessão Magna em comemoração aos 40 anos da OAB/MS reúne personalidades que contribuíram para a história da advocacia

Para reforçar o compromisso com o estado democrático de direito, comemorar vitórias alcançadas nos 40 anos e homenagear pessoas que contribuíram nessa labuta, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realizou na noite desta quinta-feira (29), Sessão Magna, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A solenidade contou com apresentações culturais, concedeu honraria a mais de 200 personalidades públicas que prestaram relevantes serviços à advocacia sul-mato-grossense e recebeu nove Ex-Presidentes, acompanhados de seus familiares.

Abrilhantaram o início da noite com demonstrações musicais o Coro Lírico Cant’Art, sob a regência de Eliseba Manhães. Em seguida, subiram ao palco para compor a mesa de honra: o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche; Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal, José Augusto Araújo de Noronha; Vice-Diretor da ENA e Conselheiro Federal, Luiz Cláudio Alves (Bito) Pereira; o Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Junior; o Secretário-Geral, Stheven Razuk; a Secretária-Geral Adjunta, Eclair Nantes; Diretor-Tesoureiro, Marco Aurélio Rocha; Presidente da OAB/MS gestão 1986/1987, Helvio Pissurno; o Vice-Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith; Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Paschoal Carmelo Leandro; Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE), Iran Coelho das Neves; Senadora Simone Nassar Tebet; Presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correa; Prefeito Marcos Marcelo Trad; Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Evandro Narciso de Lima, representando o Presidente Pedro Duarte Guimarães; Juiz da Auditoria Militar, Alexandre Antunes, e Deputado Federal, Fábio Trad.

Em discurso, Mansour mencionou que é “indispensável afirmar que se trata de uma honra para a atual diretoria da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul comemorar a passagem dos 40 anos de vida de nossa entidade neste momento histórico”. O Presidente da Seccional falou também do grande momento de transformação no Brasil e no mundo. “A sociedade busca novos caminhos, tentando compreender o sentido da história e da realidade. Nesse sentido, podemos ser um farol a iluminar o debate e ser peça-chave no encontro de soluções para nossos dilemas”.

Ainda em sua fala, Mansour Karmouche disse que a realização da Sessão Magna convergiu e concentrou a energia positiva daqueles e daquelas que formam o cerne do pensamento jurídico do Estado. “Nossa profissão tem a forma e o conteúdo dos grandes paradigmas universais para ajudar a conduzir nossa nação para o bom caminho, superando crises e criando um ambiente de paz e prosperidade. Nosso orgulho está destituído de vaidade. Temos a humildade de reconhecer que não podemos tudo, mas podemos muito. Nosso sentimento é o da gratidão e de reconhecimento por todos aqueles que ajudaram a edificar cada tijolo da nossa instituição. Estamos aqui fazendo história, deixando um legado para futuras gerações e sedimentando os alicerces do Estado Democrático de Direito”, declarou.

Na vez da palavra, o Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal, José Augusto Noronha, mencionou sobre o grande número de profissionais da advocacia no País e defendeu a realização do Exame de Ordem. “Chegamos à marca de 1.156 milhão de advogados no Brasil, temos hoje 900 mil estudantes de Direito. Um verdadeiro estelionato educacional que se comete neste País. E como se não bastasse vem o absurdo de quererem criar curso 100% digital, em EAD. Como se pudesse formar o advogado sem frequentar o banco de uma boa faculdade. Nunca o Exame de Ordem foi tão necessário nesse País. Defendo e sempre defendi que seja muito mais rigoroso do que temos hoje. O futuro da da advocacia está em nossas mãos”, destacou.

Helvio Pissurno, que presidiu a gestão 1986/1987, falou em nome dos Ex-Presidentes homenageados. “A Ordem foi e continua sendo um veículo pelo qual perpassa a voz do povo brasileiro no sentido de socorrer as suas necessidades e os seus direitos oprimidos. É uma instituição, sim, dos advogados, sobretudo do Brasil. Porque é extraordinária e respeitada pela nossa Pátria. Exerci as atividades em uma casa alugada e hoje a Ordem abriga extraordinária estrutura: a Caixa de Assistência dos Advogados, Escola Superior de Advocacia e tantas outras Comissões”, pontuou.

O Vice-Governador, Murilo Zauith citou que o momento foi de júbilo, por celebrar quatro décadas de história da Seccional. “Há muito que se comemorar sobretudo a persistência dos advogados pioneiros, que de forma destemida enfrentaram os percalços de angústia e julgamento dos demais que estiveram à frente da instituição nesses 40 anos. A OAB não apenas representa, mas seleciona e disciplina advogados a ter o compromisso de ser porta-voz do cidadão”.

Outra figura pública que fez parte da mesa e já esteve à frente da Presidência da OAB/MS (2007-2009), é Deputado Federal por Mato Grosso do Sul, Fábio Trad. “A OAB só cresce, se consolida e é respeitada quando tem coragem de incomodar o poder. Porque ela tem que cumprir o papel de antipoder para tratar da tutela dos direitos do cidadão, aqueles que não detém parcela de poder”, defendeu.

Também homenageada, a Senadora Simone Tebet dividiu a comenda com o pai, Ramez Tebet, e falou da honra em fazer parte da classe. “Estou política, mas sou advogada. Política enquanto o povo de Mato Grosso do Sul assim me permitir, mas sou advogada enquanto os desígnios de Deus o fizer. Divido essa homenagem com o meu pai porque com o seu exemplo de honestidade e ética, mostrou que o caminho do bem é o único possível para fazer a diferença. Graças a ele trilhei o caminho da advocacia”, comemorou.

Recebeu a honraria em nome do Governador Reinaldo Azambuja, o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Em discurso, ele enfatizou a atuação da OAB/MS em prol da democracia. “Parabenizamos a família OAB/MS por este ato e história belíssima que dá demonstração nesses 40 anos da solidez da nossa democracia. Sempre teve compromisso econômico-social inabalável com o Estado, delineando muito bem a fronteira de atuação das instituições, lideranças e setores da sociedade, consolidando a cidadania”, frisou.

Também fez uso da palavra o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal, Desembargador Nery Júnior, que disse ter testemunhado “momento que jamais poderia imaginar, contando com a presença de todos os Ex-Presidentes da Ordem”. E completou: “é algo que nos faz refletir sobre a importância deste ato que comemora os 40 anos da nossa Ordem do Mato Grosso do Sul”.

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Paschoal Carmelo Leandro, falou sobre o sentimento de gratidão. “Entendo que todos os senhores presentes e homenageados devem estar se sentindo agradecidos por tudo que este Estado proporcionou nesses 40 anos da história. Pela Comenda Grã-Colar, reconhecimento ímpar prestada por esta instituição, sou imensamente grato, em especial ao Presidente Mansour Karmouche e demais diretores”, celebrou.

Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Evandro Narciso de Lima destacou que parceira da OAB/MS. “Somos a instituição financeira que administra grande parte dos depósitos judiciais, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e cuida 100% dos depósitos judiciais estaduais. Assim como a OAB/MS nesses 40 anos, a Casa vem promovendo justiça social, através da humanização e programas oferecidos à população”, sinalizou.

Confira aqui a lista completa dos homenageados. A OAB/MS fará uma solenidade para homenagear os demais membros das comissões.

