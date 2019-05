Senadora Soraya Thronicke consegue liberação de R$ 43 milhões em recursos para BR-158

Nesta segunda-feira (20/05), a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que se comprometeu a investir R$ 43 milhões até o fim de 2020 na manutenção da Rodovia Federal BR-158/MS. Segundo o ministro, cerca de R$ 10 milhões serão aplicados ainda este ano.

Em ofício encaminhado ao Ministério da Infraestrutura, a senadora Soraya pediu a inclusão, na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, de recursos para a duplicação do trecho rodoviário da BR-158/MS que liga os municípios de Cassilândia e Aparecida do Taboado, com extensão de 144 km, no Estado do Mato Grosso do Sul.

No pedido, de caráter emergencial, a senadora alega que esse trecho, conhecido popularmente como “Rodovia da Morte”, precisa ser recuperado já que se encontra com a sinalização deficiente, com a malha asfáltica desgastada e quase sem atrito, com muitos desníveis, ondulações e imperfeições. Além disso, o alto fluxo de veículos de cargas e os trechos sinuosos da rodovia, geram um número preocupante de acidentes fatais.

“Vamos transformar a Rodovia da Morte na Rodovia da Prosperidade”, afirma a senadora Soraya.

Aeroportos

Na oportunidade, o ministro Tarcísio de Freitas informou que também irá investir em aeroportos do estado de Mato Grosso do Sul. Serão R$ 49 milhões para o aeroporto de Dourados, R$ 5 milhões para o aeroporto de Bonito e mais R$ 4 milhões para o aeroporto de Coxim.

Esses valores serão usados na modernização dos aeroportos, em tecnologias para o sistema de pousos noturnos e na melhoria das torres de transmissão.

