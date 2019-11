‘SEMINÁRIO TEA: Entender para Atender’, palestra gratuita do Procon CG em parceria com PRO D TEA tem objetivo de melhorar o atendimento e a compreensão sobre o tema

Ou seja, que os direitos das pessoas com Transtorno Espectro Autista sejam respeitados tanto no que concerne ao direito consumerista, quando à postura comercial e social no tratamento dos portadores de TEA.

O Procon Campo Grande, após realizar pesquisa e descobrir o quase completo desconhecimento dos setores comerciais da nossa Capital sobre o tema, realizou em julho deste ano uma ação de conscientização visando o cumprimento da Lei Municipal 5.917/17, que torna obrigatório o atendimento preferencial às pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos públicos e privados do município de Campo Grande.

“Há de ser respeitado o direito em todas as suas facetas, independentemente do aspecto especial que possua o seu destinatário. Nesse viés, o respeito aos portadores de TEA (Transtorno Espectro Autista), recebe do Procon Municipal, uma atenção, toda ela especial, para que a Lei seja cumprida, o direito respeitado, e as pessoas tratadas condignamente”. Pontua o Subsecretário Valdir Custódio.

É função do Procon Municipal tutelar o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. A vontade do Procon é visitar o comércio e observar que o direito do consumidor está sendo respeitado. Com esse objetivo, o Órgão convidou comerciantes e sociedade para palestras no SEMINÁRIO TEA: Entender para Atender que aconteceu no dia 30 de setembro deste ano. Porém a procura superou o limite de vagas disponíveis no evento que tinha capacidade de 455 lugares. “Nós não conseguimos atingir o público que gostaríamos, esgotamos as vagas três dias antes do evento, então vamos postergar essa campanha de orientação e realizar de início, mais 2 seminários”.

Os eventos serão gratuitos e vão acontecer nos dias 11 e 25 de novembro no auditório da Faculdade Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano) das 19h às 22h. Além das palestras com conhecedores do tema, o Seminário contará com painel, que apresentará as dificuldades que uma pessoa com TEA e seus familiares enfrentam no dia a dia. Para tanto, o Procon em parceria com o PRO D TEA, convidou profissionais da área da educação, comunicação e empresarial todas mães de crianças com TEA.

Palestrantes

Nikollas Pellat: Advogado e presidente da Comissão De Defesa Dos Direitos Do Consumidor da OAB/MS vai palestrar no dia 11 de novembro. No dia 25, Fábio Trad, mestre em direito e Deputado Federal, autor de vários projetos irá palestrar sobre o mesmo tema.

Tema: Aspectos legislativos do TEA

Janaína Silva de Carvalho Oliveira: Terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação neuro Psico motora

Tema: O TEA na visão do Terapeuta Ocupacional

André Luiz Alvarenga: Pesquisador da UFMS e doutorando sobre assuntos relacionados a temática.

Tema: Autismo Deficiência Invisível, será que estamos preparados para reconhecer e respeitar?

Naina Dibo: Empresária, mãe de 2 meninos, um com TEA. Vice-Presidente PRO D TEA e ativista estadual pelo Movimento Autista Brasil.

Cristiane Alcantara: Pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e avaliação precoce no rastreio do Autismo, mãe de 2 meninos, um com autismo leve.

Carolina Spínola: Presidente do PRO D TEA, jornalista, coordenadora bilíngue, pós-graduando em análise do comportamento aplicada ao TEA e DI (ABA), membro do Movimento Nacional de Aprovação da Lei Federal Berenice Piana n° 12.764/12 Lei do Autista.

Ás 3 últimas palestrantes vão relatar experiências de atendimentos malsucedidos, e como poderia ter sido diferente.

A neuropsicopedagoga Cristiane Alcantara, que tem um filho de 8 anos com TEA, disse que Campo Grande já melhorou muito, mas possui muitos pontos a serem melhorados. “Tem lugares que entro na fila de prioridade quando estou com ele, além de olharem ‘torto’, a operadora de caixa pergunta, qual sua prioridade? É preciso pegar o laudo e provar. Campo Grande, está avançando, mas falta muita qualificação, principalmente pelas associações comerciais, os comerciantes precisam preparar seus funcionários”.

De acordo com a presidente do PRO D TEA Carolina Spínola, a palestra é de extrema importância principalmente pela visão familiar. Carolina diz que a técnica é bem diferente do que as experiências enfrentadas por ela e por todas as famílias que lidam diariamente com diversas situações envolvendo atendimento à criança ou adulto com Autismo. “A visão técnica é bem diferente da visão individual de cada assistência e de cada questão que envolve a família. Eu gosto de falar enquanto mãe, pois eu vivencio todos os dias diversas situações que podemos passar como experiência, e assim, colaborar para um melhor atendimento das nossas crianças e adultos com TEA”.

É importante lembrar que é obrigatório aos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do TEA. O símbolo a ser inserido nas placas de atendimento prioritário refere-se ao constante no anexo único da presente Lei, o qual é representado por uma fita feita de peças de quebra-cabeças coloridas, que representa o mistério e a complexidade desta patologia. Destacando que seu descumprimento pode acarretar ao fornecedor uma multa fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais), com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em caso de reincidência.

Serviço:

Seminário TEA: Entender para Atender

Local: Auditório da Faculdade Insted, Rua 26 de agosto, 63, Centro, Campo Grande – MS

Datas: 11 e 25 de novembro de 2019

Horário: Das 19h às 22h

