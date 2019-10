Semana lixo zero começa nesta sexta com diversas ações gratuitas

A Semana Lixo Zero – evento promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, em parceria com o setor público e privado – para conscientizar os cidadãos e mostrar a importância de repensar a forma de lidar com seus resíduos começa nesta sexta-feira (18) e vai até 27 de outubro.

Campo Grande é uma das 105 cidades que vai participar este ano da Semana Lixo Zero e, neste período, haverá diversas atividades gratuitas para envolver e mobilizar os cidadãos.

A ideia é fazer com que as pessoas pensem o “conceito lixo zero”, que se baseia desde o momento em que compramos um produto até a hora do seu descarte.

Dentre as atividades previstas estão a apresentação das ações da Prefeitura no movimento Campo Grande Lixo Zero, organização de um Mapa dos Ecopontos (campanha informativa dos locais de descarte), atividades nas Hortas Comunitárias, campanha Escolas Lixo Zero, Intervenções Urbanas, (plantio em orelhões antigos transformados em canteiros) Pedal Educativo na Av. Afonso Pena em parceria com a ONU Habitat, Campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos, Diálogos de Resíduos da Construção Civil, Oficinas Gratuitas nos CEAS (papel reciclado, bonecos de lã, compostagem, produtos de limpeza naturais, hortas domésticas e outros) e Feira da Sustentabilidade, além do evento de Moda Sustentável.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A ação atende o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Veja a programação completa aqui.

Comentários