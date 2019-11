Segunda-feira com máxima de 37°C e “chuvica” no final do dia

A segunda-feira (25.11) deve se manter com as mesmas condições climáticas dos últimos dias: tempo abafado e “chuvica” em pontos isolados do Estado no final do dia. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no período da tarde, exceto nas regiões sul e sudeste, onde o tempo deve ficar parcialmente nublado.

Os índices de umidade relativa do ar devem permanecer elevados durante este dia, com valores podendo variar entre 95% e 45%. Já as temperaturas podem registrar mínima de 20°C e máxima de 37°C, com tendência a ligeira elevação.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pancadas de chuvas isoladas já eram previstas para este período, e que chuvas generalizadas com acumulados significativos poderão ocorrer a partir de 26 de novembro em Mato Grosso do Sul.

Acompanhe no mapa, as condições de tempo previstas para a Capital e para algumas regiões do Estado.

