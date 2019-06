SED abre período de cadastro para professores temporários da REE

O cadastro para professores temporários da Rede Estadual de Ensino (REE) estará aberto a partir desta quarta-feira (26.6). Voltado para aqueles que não conseguiram concluir as inscrições no início do ano, o período será mais curto: os interessados terão até o próximo dia 07 de julho para a o preenchimento dos dados, pela internet, por meio do Portal do Professor.

Clique aqui e acesse o edital (a partir da página 13), com informações sobre prazos e requisitos necessários, publicado nesta segunda-feira (24.6), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O cadastro é específico para candidatos à função de Docente na Educação Básica, em caráter temporário. Uma vez considerados aptos para o exercício, os professores serão convocados para atuação nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e programas/projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o segundo semestre do ano letivo de 2019.

A relação de candidatos cadastrados, por município e componente curricular/disciplina, será publicada no DOE até o dia 15 de julho de 2019.

Cadastro

De acordo com o edital, para efetuar a inscrição, o interessado deverá possuir formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Uma vez atendido esse pré-requisito, o candidato deve acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor, onde será disponibilizada a ficha de cadastramento, a partir das 8h desta quarta. No segundo momento, será necessário acessar o link para cadastramento de professor e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a conclusão do cadastro.

A contratação

Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo. A convocação, por sua vez, será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

Comentários