Secretário Nacional de Cultura garante apoio a projetos culturais de MS em 2020

Em Brasília, a diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, reuniu-se na sexta-feira (06), com o secretário nacional de Cultura Roberto Alvim, para tratar de parceria em ações culturais no ano que vem. “Ele foi muito receptivo e disse que dará celeridade aos projetos culturais do nosso Estado”, afirmou.

A reunião agendada a pedido da senadora Soraya Thronicke teve a participação dos assessores Diego e Lucineia. “A senadora entende a importância de todos os cidadãos terem acesso a cultura e, por isso, nos ajudou com essa agenda onde participaram os assessores dela”, disse Mara.

Sobre a conversa com o secretário, a presidente da FCMS declarou que ele parabenizou os festivais de Inverno de Bonito e o América do Sul Pantanal de Corumbá. “Ele ressaltou a relevância cultural e econômica dos festivais de Mato Grosso do Sul e reafirmou o compromisso do Ministério do Turismo e da Secretaria Nacional de Cultura com os projetos culturais do nosso Estado”, contou.

ENCONTRO NACIONAL PSDB

Ainda em Brasília, Mara Caseiro participou no sábado (07), do IV Encontro Nacional do PSDB. Na ocasião, ela defendeu a paridade de 50/50 entre homens e mulheres nas cadeiras legislativas de todo o país. “Sé existe democracia de fato se houver igualdade de representatividade entre homens e mulheres na política”, disse.

Além de lideranças nacionais como o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo e dos governadores de São Paulo, João Dória e do Rio Grande do Sul, Nelson Marchezan Junior, o evento contou com a participação do governador Reinaldo Azambuja, do deputado federal Beto Pereira e do presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula.

