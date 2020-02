Secretária de Educação de Campo Grande: Profa. Elza Fernandes

ELZA FERNANDES ORTELHADO: Formada em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista (Esefap); Pós-graduada em Gestão Escolar e Políticas Públicas pela UCDB; Efetiva da Reme – Rede Municipal de Ensino, desde 1996; Secretária de Educação; ex-diretora-adjunta da Escola Municipal Nazira Anache; Diretora por 11 anos da Escola Municipal Virgílio Alves de Campos e Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Danda Nunes.

*Por B. de Paula Filho

Boca: Como está início do ano letivo na Reme?

Profª. ELZA – “Iniciamos pelo processo seletivo em novembro. A partir deste ano (2020), todas as convocações seguirão as recomendações do Ministério Público e Tribunal de Contas para dar transparência nas convocações e oportunizar a todos”.

Boca: Houve contratempos?

Profª. ELZA – “Alguns imprevistos, mas estávamos preparados para detectá-los e solucioná-los a fim de concluirmos todas as lotações. Tivemos problemas pontuais como a falta de alguns professores, mas os alunos não sofreram qualquer prejuízo nas unidades, pois professores técnicos da Secretaria de Educação foram para as unidades fazer atendimento aos alunos.

Boca: Um pai denunciou na imprensa que seu filho só comeu arroz, mas a realidade era completamente outra…

Profª. ELZA – “O aluno disse que só havia comido arroz, sem explicar que o cereal estava acompanhando um delicioso e nutritivo bobó de galinha. O engano acabou desfeito e a vida seguiu normalmente”.

Boca: Quantos mil alunos possui a REME na atualidade?

Profª. Elza – “109.000 ligados direta ou indiretamente à Rede Municipal. Todas as unidades foram abastecidas com 206 toneladas de alimentos: 46 itens secos, congelados e frios;15 itens especiais e 26 itens de hortifrutigranjeiros. O abastecimento foi feito antes da iniciação das aulas. Não esquecemos sequer o fato de crianças com intolerância a algum tipo de alimento e aquelas com alergia tiveram um cardápio elaborado especialmente para atendê-las”.

Boca: E no caso da criança que não comia bobó?

Profª. ELZA – “Foi mais um desafio a ser incluído no aperfeiçoamento do nosso trabalho. É necessário fazer uma reeducação alimentar. Aos pais passamos a solicitar para que, em caso de dúvida, procurem a unidade e conversem com a diretora a respeito. Criança que tem dificuldades de se alimentar amplamente poderá crescer com alguma deficiência alimentar, o que não é bom para ela, para os pais etc. Criança precisa ter uma alimentação saudável, mas esse exemplo deve vir do lar, porque a criança que não come na escola corretamente reprisa aquilo que ela faz em casa”.

Boca: A reeducação alimentar pode ser incluída no aprendizado?

Profª. ELZA – “Com certeza, as escolas fazem esse trabalho de reeducação alimentar, incentivando as crianças a aprender comer verduras, legumes e proteínas. Muitas escolas têm a sua hortinha onde as crianças participam. Já estamos fazemos esse tipo de educação e incentivo, entretanto, esse trabalho deve começar na casa do aluno, afinal, na escola não se pode obrigar a criança comer o alimento que ela não gosta”.

Boca: E a entrega dos uniformes?

Profª. ELZA – “Iniciamos em janeiro a entrega do kit de material escolar, cujo trabalho foi concluído entre os dias 20 e 22, graças à nossa frota de 6 caminhões. Trabalhamos até aos sábados para cumprir o atendimento as 200 (duzentas) unidades”.

Boca: Depois de entregue quem organiza a distribuição?

Profª. ELZA – “Os diretores, em algumas unidades com mil alunos ou mais, a distribuição atrasou devido a necessidade de provar o material. Muitas vezes os pais informam o tamanho errado. Optamos pela entrega de apenas uma camiseta a fim de que o aluno pudesse usá-la enquanto a segunda camiseta estava sendo providenciada. Todos os uniformes comprados já estão em Campo Grande. Quanto ao uniforme de inverno é bom lembrar que ainda estamos no verão e ainda temos tempo para entregá-los”.

Boca: E a equipe da REME funcionou direitinho?

Profª. ELZA – “Sem qualquer dificuldade, todos trabalharam aquém do esperado para que tudo saísse direitinho. Fizemos extras quando necessário, para prestar um atendimento alegre, respeitoso e rápido aos que nos procuraram quer na seleção – antes e depois – entregas etc. Nossas equipes funcionaram como membros de uma grande orquestra. Aproveito a oportunidade para externar nossos agradecimentos a todos e parabenizá-los, pois estamos orgulhosos em tê-los nessa grande equipe”.

Boca: Como podem acioná-la em casos de dúvidas?

Profª ELZA – “Existem vários telefones da Secretaria, inclusive um site, mas em caso de extrema necessidade podem ligar no meu celular pessoal: 99.617.53.92, porque a nossa vontade e objetivo é servir a todos da melhor forma possível, sendo essa uma orientação imperativa do nosso Prefeito Marquinhos Trad a fim de bem atender à nossa população. Muito obrigada”.

Comentários