Santa Casa renova alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros

Após o cumprimento de todas as exigências solicitadas, a Santa Casa de Campo Grande recebeu na última quinta-feira (9) o certificado de (AVCB) Alvará Vistoria do Corpo de Bombeiros, habilitando o hospital para continuidade em suas atividades com mais segurança. A vistoria aconteceu em setembro de 2019 e a certificação foi emitida pela Secretaria de Estado de MS e seção de atividades técnicas do 6º Grupamento de Bombeiros Militares.

Com 655 leitos ativos, sendo 543 utilizados por pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e 112 por convênios, o hospital conta com o que a norma técnica (01/2017, item 6.5.9) que tem medidas básicas de segurança como 220 extintores espalhados estratégicamente no edifício, iluminação e sinalização de emergência, alarme de incêndio instalado, quadro de brigadistas formados em maio de 2019 e ainda terá novas turmas com formação previstas para o fim de outubro; além disso, há 72 hidrantes espalhados nas dependências, saídas de emergência, instalações elétricas, selagem de shafts (medida de segurança corta fogo) com espuma expansiva específica com capacidade de resistência ao fogo de 120 minutos e dutos de instalações para edificações, ambos em conformidade com as normas e alinhadas com todas as exigências solicitadas pelo (CBM/MS) Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul em reuniões específicas.

Como parte das medidas de segurança, recentemente a Santa Casa de Campo Grande inseriu em seu quadro de pessoal oito (BPC) Bombeiros Profissionais Civis que atuam por turnos fazendo rondas preventivas, treinamentos de evacuação e noções de combate à princípios de incêndio. Além disso, o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) possui no cronograma de atividades institucionais o treinamento mensal com os brigadistas capacitando e deixando cada vez mais ágeis em um possível princípio de incêndio. São realizados cerca de três a quatro treinamentos por semana sobre evacuação, noções de combate a incêndio e de como se comportar em caso de incêndio em diversos setores.

De acordo com o engenheiro de segurança do hospital, Nelson Lopes Weis, o alvará é mais uma conquista da Santa Casa de Campo Grande que tem se dedicado no cumprimento de suas obrigações para benefícios dos usuários e demais pessoas que transitam pela instituição. “O hospital vem se esforçando ao máximo para tornar todo o complexo de edificações mais seguros, prezando pela saúde, integridade física e pela vida de todos os ocupantes, tanto de pacientes, acompanhantes, visitantes e também de nossos funcionários”, comentou.

