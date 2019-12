Santa Casa reinaugura CTI pediátrica e inicia projeto de humanização com pais

Nesta quinta-feira (5), a Santa Casa de Campo Grande reinaugurou e entregou aos pacientes, acompanhantes e funcionários mais uma ala modernizada. O Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrica “Dra. Eleonora M. Quevedo Gomes”, em homenagem a médica intensivista do hospital, foi revitalizado para receber ainda melhor os usuários. Além disto, na reinauguração também iniciou o projeto de acolhimento dos pais, como acompanhantes 24h.

O presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento, falou da importância da entrega das obras, como no caso do CTI Pediátrica. “Em nossa gestão vimos muitas mudanças na estrutura, aquisição de equipamentos e no comprometimento do todo corpo clínico e assistencial. Todos esses investimentos são em benefícios dos pacientes e poder proporcionar um ambiente mais confortável é o nosso compromisso. Além de dar continuidade em todo o complexo até que tenhamos um hospital inteiramente restaurado”, ressalta.

O novo setor conta com dez leitos, sendo que antes a capacidade era de apenas oito, monitor central, monitores multiparamétricos, respiradores, respiradores de transportes, desfibrilador, computadores de última geração e um ambiente totalmente climatizado e instalação de cinco aparelhos de TV para entretenimento dos pacientes. Além de sala de estar mais humanizada para mães, pintura e design moderno com novos mobiliários, melhorias na sala de acolhimento familiar. Parte dos materiais foram recebidos por doação das empresas Endosurgical e Construtora Skanisx, e entregues à gerência de captação de recursos do hospital.

Além da entrega da reforma estrutural no CTI Pediátrica, inicia a partir deste mês, um novo ciclo de atendimento com a implantação do projeto de acolhimento dos pais, uma novidade que possibilita acompanhante no leito 24h com objetivo de proporcionar maior qualidade de assistência e humanização no atendimento aos pacientes.

Na oportunidade, a supervisora da linha pediátrica, Dra. Marcia Maria Antunes, falou sobre a melhoria da qualidade do atendimento com novo o projeto. “Foi com muita dedicação e comprometimento de vários profissionais que conseguimos anunciar a organização do acolhimento por 24h dos pais. Por vezes, tivemos limitações para que os pais pudessem participar integralmente no cuidado de seus filhos. Mas é fato, se dá certo investir no impossível, imagina no que é possível”, afirma a médica.

Há três anos, quando Henrique de Lima nasceu não era possível ficar mais do que 1h por período, hoje, retornando à Santa Casa, a mãe, Jaqueline Valençoela, vê de forma positiva o projeto de acolhimento familiar. “Eu agradeço a essa equipe maravilhosa que atendeu tão bem meu filho e nos acolheu da melhor maneira. Fico feliz com essa nova proposta da permanência do acompanhante, acredito que somará muito no dia a dia. Não conhecia o hospital até meu filho nascer aqui, mas hoje eu sou uma defensora deste serviço”, lembra.

Atualmente, acompanhando seu filho, Bruno Macedo, de 10 anos que foi vítima de acidente de trânsito, o pai, Gilcele Guaragni, aprova a implementação do projeto na rotina do CTI Pediátrica. “Este projeto é muito importante, pois valoriza a necessidade que nossos filhos têm em não ficar sem os pais por perto neste momento. Essa inicitiva influencia na recuperação deles e, para nós, é oportunidade de acompanhar a rotina. Aqui todos recebem um bom atendimento, mas o amor maior que tem por eles é dado por nós os pais e esse contato minimiza nossas aflições”, afirma.

A entrega da nova unidade completamente modernizada faz parte do cronograma de manutenção de obras do hospital. O descerramento contou com a presença do diretor-secretário, Arly Serra, da diretora de gestão de enfermagem, Rossana Seidenthal, diretores executivos, gerentes, líderes da Santa Casa, os representantes das empresas Endosurgical, Gabriel Holtman, e Construtora Skanisx, Everton Meireles – responsáveis pelas doações à revitalização do setor –, bem como a imprensa local prestigiaram o evento.

