Santa Casa participa nos EUA de avançado programa de revascularização do coração

Entre os dias 20 e 21 de fevereiro, a Santa Casa de Campo Grande está sendo representada no programa “Ponto a Ponto” do Sistema de Saúde Gundersen Lutheran, que está reunindo especialistas em cirurgia cardiovascular, na cidade de La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. O cirurgião cardiovascular do hospital, Dr. Cláudio Albernaz Cesar, foi convidado a participar do programa baseado nas mais recentes tecnologias e técnicas em cirurgia de revascularização do coração, pela tática MICS CABG (Cirurgia cardíaca minimamente invasiva).

O programa foi desenvolvido para cirurgiões cardíacos que estão na fase inicial de adoção do procedimento de cirurgia cardíaca minimamente invasiva (MICS CABG), como no caso da Santa Casa e, que se beneficiariam do treinamento adicional em ambiente ponto a ponto. Durante o treinamento, os participantes aprenderão técnicas cirúrgicas reprodutíveis e minimamente invasivas de ponte de safena, sendo ministrada pelo cirurgião cardiotorácico, Dr. Prem Rabindranauth. O médico foi um dos pioneiros na técnica da cirurgia de revascularização do miocárdio minimamente invasiva (MICS-CABG).

O cirurgião cardiovascular, Dr. Cláudio Albernaz, destacou que o treinamento é de extrema importância para os pacientes e hospitais. “A aplicação desta tática minimiza a dor e o risco de sangramento nos pacientes, além de proporcionar o retorno das atividades mais rápido, 30 dias no máximo, o que na cirurgia convencional levaria no mínimo três meses. Para o hospital, reduz o tempo de internação, tempo de UTI e, principalmente, a proporciona mais satisfação do paciente”, comenta o médico que seguiu dizendo: “Trata-se de técnica já estabelecida, porém muito pouco aplicada, por necessitar de dedicação e treinamento de toda a equipe. Estamos nos aperfeiçoando para trazer o melhor para nossos pacientes e esperamos nos tornar cirurgiões de instituições referência neste tratamento”, completou.

Ao todo, oito cirurgiões de diferentes estados do Brasil participam do treinamento em sala de aula e de observação. Recentemente, em outubro de 2019, a equipe de Cláudio Albernaz realizou na Santa Casa de Grande a primeira cirurgia cardiovascular minimamente invasiva de troca de válvula mitral pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em um paciente do município de Ladário que sofria há cerca de sete anos de insuficiência valvar mitral grave.

Procedimento MICS CABG

O MICS CABG é um procedimento de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) de múltiplos vasos com coração batendo, no qual as anastomoses são realizadas sob visão direta por meio de uma mini-toracotomia anterolateral, ou seja, minimamente invasiva. A colheita da artéria mamária interna (IMA) pode ser realizada sob visão direta, com assistência por vídeo ou roboticamente. Além disso, para obter uma revascularização completa, pode ser empregada uma abordagem híbrida ou uma abordagem do coração pulsado assistido por bomba.

