Santa Casa amplia cirurgias eletivas de alta complexidade

Desde o dia 13 de dezembro a Santa Casa de Campo Grande ampliou os atendimentos de ortopedia no ambulatório de cirurgias eletivas de alta complexidade, ampliando ainda mais a produção no hospital. Devido ao alto número de atendimentos na urgência e emergência, o médico ortopedista, Dr. Rodrigo Laraya, foi contratado para a realização de um “mutirão” em cirurgias de quadril que estão acumuladas na fila do SUS.

No início do atendimento foram regulados pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) 37 pacientes que aguardavam por avaliação. Compareceram à consulta médica 29, dos quais 23 apresentaram indicação cirúrgica e saíram com os documentos para realização de exames de risco cirúrgico. Hoje, dia 20, outros 17 novos pacientes foram atendidos, além dos 23 anteriores que retornaram para avaliação dos exames. Em duas semanas de serviço a equipe já atendeu e triou 46 pacientes, sendo que 20 deles já estão com os procedimentos cirúrgicos programados.

Responsável pelo projeto, Dr. Rodrigo Laraya, vê de forma positiva o início das atividades e ressalta que os mais beneficiados são os pacientes. “Vemos aqui pacientes de anos sofrendo com dores, para muitos não havia indicação cirúrgica, mas careciam de avaliação e medicações para melhorar a qualidade de vida. Com este projeto vamos conseguir dar aos pacientes as cirurgias que eles precisam, proporcionando um lugar que faça esses procedimentos de alta complexidade com eficiência aqui no Estado”, comentou o ortopedista.

Os procedimentos cirúrgicos estão programados para começar na próxima segunda-feira, dia 23, com quatro artroplastias de quadril. O ambulatório de cirurgias eletivas de quadril dispõe de vagas semanais oferecidas à Sesau, que é responsável por enviar os pacientes por meio do Sistema de Regulação do Município os casos que serão atendidos.

O projeto de cirurgias de quadril com uma equipe a mais complementará a oferta de cirurgias do hospital que já acontecem de forma emergencial e eletiva nas formas hospitalar e ambulatorial. A Superintendência Médico-hospitalar da Santa Casa negocia a ampliação de oferta cirúrgica eletiva com cirurgiões que já atuam no hospital.

