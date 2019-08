Sanesul executa obras para melhorar atendimento em Ribas do Rio Pardo

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) realiza até a esta quarta-feira (14.08) obras em Ribas do Rio Pardo, com a finalidade de reduzir as perdas de água tratada e melhorar a operação do sistema. Como Ribas do Rio Pardo é atendido pela Regional de Três Lagoas, para o município foram enviados técnicos de Paranaíba e Naviraí para darem apoio à realização dos trabalhos. A concessionária de água e esgoto orienta os consumidores que, para a execução a obra será necessário a interrupção no fornecimento de água.

O trabalho de setorização consiste na adequação e divisão das redes, com a instalação de registros nos pontos finais e verificação de interligações, para permitir e facilitar qualquer tipo de manobra na rede. Com o objetivo fim de reduzir as perdas de água tratada e facilitar a operação do Sistema de Abastecimento de Água.

Para Ribas do Rio Pardo foram estabelecidos 4 Sistemas de Abastecimento (macro setorização): Zona Alta Estoril, Zona Baixa Estoril, Zona Alta Central e Zona Baixa Central. Com a setorização, ficarão 27 zonas de manutenção.

Cronograma

Os trabalhos estão divididos em grupos de bairros e serão realizados nos dias 12, 13 e 14 de agosto, sendo necessária a interrupção temporária do fornecimento de água das 07h até as 23h59m.

A interrupção do abastecimento será somente nos bairros em que estará sofrendo intervenção do dia, sendo restabelecido após a conclusão das mesmas.

