Sanesul abre processo seletivo para contador, engenheiro e psicólogo

A empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul abre processo seletivo para as carreiras de engenheiro, contador e psicólogo. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira ( 20), o processo seletivo simplificado envolverá as seguintes etapas:

inscrição (ficha de inscrição disponível no site www.sanesul.ms.gov.br); análise da inscrição e documentos requisitados; avaliação curricular e entrevista pessoal. A jornada de trabalho será de 200 (duzentas) horas mensais para turno fixo, na cidade de Campo Grande.

No total são sete vagas, sendo duas para contador, quatro para engenheiro e uma vaga para psicólogo. Para se inscrever o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas no Edital, a partir da página 106 do DOE, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para exercer o emprego ao que concorre.

As inscrições serão gratuitas e realizadas, exclusivamente, mediante encaminhamento via sedex da Ficha de Inscrição no período de 25 a 27 de novembro de 2019, com cópias do comprovante de escolaridade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, registro de Conselho de Classe e registro expedido pelo Ministério do Trabalho (quando exigido), ficha de avaliação curricular (disponível no site da Sanesul) juntamente com os documentos comprobatórios da escolaridade, cursos e experiência informados.

