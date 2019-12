SAD divulga classificação e homologação dos concursos da PM e Bombeiros

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Estado, os editais de Classificação Final dos candidatos aprovados nos Concursos Públicos para ingresso no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar e de Formação de Oficiais da Polícia Militar, bem como a homologação dos certames.

Para o secretário Roberto Hashioka, a publicação do resultado final dos concursos representa o comprometimento do Governo em reforçar as estruturas de Segurança Pública. “O Governo do Estado está cumprindo com o compromisso de fortalecer a Segurança Pública”, disse, ao destacar o impacto positivo que a estruturação do efetivo da PM e dos Bombeiros defendidos pelo governador Reinaldo Azambuja trarão ao Estado. “As forças de segurança estarão reforçadas, próximas do cidadão, nos bairros, nas comunidades”, conclui.

De acordo com as publicações, as atividades e procedimentos pertinentes à investigação social se estenderão durante os Cursos de Formação de Oficiais e Soldados, e no período do estágio probatório. Os editais também trazem a informação de que, a homologação dos concursos não impede a continuidade do cumprimento das decisões judiciais relativas aos candidatos inscritos.

Quanto ao prazo de validade dos certames estabelecidos nos editais, são de dois anos, contados a partir da publicação, podendo ser prorrogado por igual período, exclusivamente por conveniência da Administração Estadual.

Além da classificação geral de todos os candidatos aprovados, constam nas publicações, anexos contendo a relação dos candidatos que se autodeclararam negros e índios no ato da inscrição e que optaram por concorrer às vagas reservadas.

Assinam as publicações, o governador Reinaldo Azambuja, os secretários Roberto Hashioka e Antônio Carlos Videira, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Waldir Ribeiro Acosta e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral.

Confira aqui os editais, a partir da página 59 do DOE.

