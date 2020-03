Ronaldinho Gaúcho continua detido no Paraguai por uso de suposto passaporte falso

Um dos maiores jogadores da história do futebol, o ex-atacante Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis (fotos acima) continua detido no Paraguai, acusado de entrar no país com passaporte falsificado. Os advogados dos brasileiros continuam tentando a liberação, mas ainda encontram dificuldades.

Euclides Acevedo, ministro do Interior do Paraguai, informou que investigadores entraram na suíte presidencial do Hotel Yacht y Golf Club, onde Ronaldinho estava hospedado, e encontraram dois passaportes adulterados. Um estava em nome do ex-jogador e o outro no do irmão. O jogador não foi detido no aeroporto para não criar alarde.

Em entrevista a uma emissora de rádio do Paraguai, ministro do Interior do Paraguai, Euclides Acevedo, disse: “Vamos fazer cumprir a lei. Temos a informação de que ele tem documentação adulterada. Não tem outra alternativa”.

Conforme informações, Wilmondes Sousa Lira, que teria fornecido os passaportes falsos para Ronaldinho e Assis, foi levado pela polícia. Ronaldinho e o irmão estão sob custódia no hotel e nesta quinta-feira, foram depor na delegacia de políca

Ronaldinho chegou ao Paraguai nesta quarta-feira para o lançamento do seu livro “Gênio da vida” e participaria do lançamento de um programa social destinado a crianças organizado pela Fundação Fraternidade Angelical.

Comentários