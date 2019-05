Renato Câmara entrega materiais esportivos e instrumentos musicais à Uems em Dourados

Apoiador de políticas voltadas para a valorização da educação pública e de qualidade, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) esteve na segunda-feira (27) no campus da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Dourados, onde, juntamente com o reitor Fábio Edir dos Santos Costa, fez a entrega de materiais esportivos e instrumentos musicais.

Os novos equipamentos serão utilizados pelas associações atléticas existentes em cursos de graduação da universidade no município. As atléticas são associações independentes criadas por alunos de diversos cursos de graduação, com o objetivo de realizar a integração dos acadêmicos por meio de eventos, como festas e palestras, incentivar a prática de esportes, treinando equipes de alunos para participar de competições, e de promover ações em prol do bem estar social.

Também participaram da entrega dos equipamentos o chefe da Divisão de Cultura, Esporte e Lazer da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), José Alexandre de Souza Franco, o professor do curso de Enfermagem da Uems, Wilson Brum e a coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Olga Cristina Andrade.

Os materiais esportivos e os instrumentos musicais são fruto de uma emenda parlamentar destinada por Renato Câmara, solicitada pelo professor Wilson Brum, para melhorias e investimentos na unidade da Uems em Dourados. A emenda possibilitou a compra de kits de uniformes (camiseta, short e meias), coletes, bolas para diversas modalidades esportivas e de equipamentos musicais de percussão, como tamborim, surdo, caixa, chocalho e agogô.

Ao entregar os equipamentos aos alunos da Uems, Renato Câmara relembrou sua trajetória de acadêmico de agronomia no campus da antiga UFMS (hoje UFGD) e da Uems no começo da década 90, período em que iniciou sua participação na política, através do movimento estudantil. Conforme o deputado do MDB, a atuação nos movimentos estudantis é de fundamental importância para a integração entre os alunos, o fortalecimento da universidade e para a formação de uma consciência crítica dos acadêmicos.

“Sou fruto da educação pública e vejo o fortalecimento dos movimentos estudantis como fator importante para a formação de nossos jovens em suas áreas de atuação e também como cidadãos. Atualmente, as atléticas ocupam esse espaço e dão vida a universidade e aos cursos fora da sala de aula. Fico feliz em pode colaborar com a Uems e espero que esses equipamentos sejam bem utilizados e colaborem com a formação social dos acadêmicos”, disse Renato Câmara.

O reitor da Uems também destacou a importância do fortalecimento das atléticas. “A nossa universidade só é forte se ela tem um movimento estudantil forte. Sabemos que a força dos nossos estudantes é representada pelas associações atléticas, pelos centros acadêmicos e pelo Diretório Central dos Estudantes”, afirmou.

O professor Wilson Brum, que ajudou no processo de viabilização do recurso, também agradeceu o investimento. “Estamos muito felizes com essa iniciativa, tenho certeza que esses materiais vão ajudar muito as atividades acadêmicas da Uems”, disse.

