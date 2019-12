Reinaldo Azambuja entrega obras em Bodoquena e anuncia mais investimentos

Ao entregar obras estruturantes para impulsionar o desenvolvimento da região de Bodoquena – a pavimentação da Serra das Três Cruzes, na MS-339, e a construção da ponte de concreto sobre o Rio Salobra -, nesta quinta-feira (19), o governador Reinaldo Azambuja autorizou repasse de R$ 1,3 milhão ao município para investimento na reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisco Salles.

“É uma felicidade muito grande para nós e para nosso governo fazer entregas que traduzem a vontade e o sonho das pessoas, e aqui em Bodoquena estamos entregando obras emblemáticas, como o asfalto na Serra das Três Cruzes, cujo próprio nome demonstra a importância de investirmos na melhoria do tráfego para segurança dos usuários”, disse o governador.

Dentre as benfeitorias entregues e anunciadas, durante a visita de Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado investe, somente nesta etapa, R$ 17 milhões em Bodoquena, dos quais R$ 7,5 milhões no asfaltamento do trecho da MS-339 e na ponte de concreto. O governador entregou também o pavimento e drenagem da Avenida Antônio Pedro de Lima (R$ 1,6 milhão), incluindo a revitalização da rotatória de acesso à MS-339 (saída para Miranda).

Obras duradouras

“Administrar não tem milagres, se estamos fechando o ano com entregas, anunciando novas obras e com os compromissos em dia com os servidores é fruto da reorganização do Estado e das finanças nestes cinco anos de governo”, afirmou o governador. “Tomamos medidas duras e até impopulares para garantir esse equilíbrio e fazer entregas de obras duradouras para a sociedade. O ano de 2020 será de muitas entregas nos 79 municípios”, garantiu.

O repasse de R$ 1,3 milhão ao município, por meio de convênio assinado nesta quinta-feira, garantirá a reforma do prédio do hospital municipal, totalizando 1.983 m² e contemplando os setores de nutrição, recepção, laboratório, centro cirúrgico e Central de Material e Esterilização). Parte dos recursos será destinado a ampliação do PAM (Pronto Atendimento Médico) em 309 m², melhorando os serviços nas áreas de nutrição e lavanderia.

Reinaldo Azambuja anunciou que, além dessa obra, Bodoquena vai ganhar também o asfalto e a drenagem da rua de acesso ao hospital, recursos estimados em R$ 1 milhão. Outra obra autorizada é a pavimentação da Rua Assembleia de Deus, em processo de licitação, com investimento previsto de R$ 485 mil. O governador entregou ainda a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil, construído há 30 anos, com readequações em toda sua estrutura.

“Precisamos e agradecemos muito essa atenção do poder público. Aqui mesmo na rua onde moro a vida foi transformada para melhor. Acabou poeira, barro e alagamento”, disse a aposentada Benedita Aparecida, de 70 anos, que há 18 vive na Rua Antônio Pedro de Lima, que foi revitalizada pelo governo estadual.

O prefeito de Bodoquena, Kazuto Horii, agradeceu o empenho de Reinaldo Azambuja nas ações e investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e segurança. “Destaco o compromisso do governador com nossa cidade, que é pequena, tem cerca de oito mil habitantes, e depende das parcerias”, falou. Ele frisou ainda o canal de diálogo com o Governo sempre aberto com os municípios.

Acompanharam as agendas em Bodoquena os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Sérgio de Paula (Gestão Política ), Antônio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública) e Geraldo Resende (Saúde); o secretário-adjunto Luís Roberto (Infraestrutura); o deputado federal Beto Pereira; os deputados estaduais Felipe Orro e Herculano Borges; e o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, além de vereadores a autoridades municipais.

