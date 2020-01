Reforma do Guanandizão e Nova Pista de Atletismo colocam CG em destaque internacional

O Prefeito Marquinhos Trad e o Governado Reinaldo Azambuja estiveram visitando nesta sexta-feira (24), duas obras emblemáticas para o esporte da Capital a reforma do Guanandizão e a primeira pista de atletismo de padrão internacional no Parque Ayrton Senna. Obras que serão entregues nos próximos meses e darão um grande salto na qualidade do esporte em MS, permitindo a realização de eventos que não eram realizados por falta de estrutura. Um exemplo é a Liga das Nações de Vôlei, evento internacional, que terá uma de suas etapas no Guanandizão no meio do ano, trazendo a seleção brasileira de volta a Campo Grande após 16 anos.

“Estamos acompanhando de perto essas duas grandes obras, que vão colocar a nossa cidade no cenário internacional esportivo. Quando assumimos a administração, os nossos parques estavam todos interditados pelo Ministério Público e Corpo de Bombeiros e uma das primeiras ações da nossa gestão foi solucionar essas questões e, hoje, estamos deixando tudo pronto para recepcionar o mundo, o Brasil e os campo-grandenses nos fins de semana e em todos os dias nos quais eles serão usados como palco esportivo”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

O governador Reinaldo Azambuja ressalta a importância das parcerias dos governos estadual e municipal, no sentido de acelerar os resultados para a cidade. “A gente fica muito contente em restabelecer o Guanandizão, que estava interditado e ficou cinco anos fechado. Foi através da parceria entre governo e prefeitura que estamos devolvendo a Campo Grande e à sociedade do Estado esse local e trazendo um dos maiores eventos esportivos que é a Liga das Nações no mês de junho. Juntos podemos fazer muito mais! É a parceria que dá certo!”.

