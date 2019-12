Refis de Natal terá plantão especial no sábado e domingo

Quem estava esperando o pagamento do 13º para colocar as contas em dia, já pode comemorar. Nesta sexta-feira (20), o dinheiro estará na conta e quem for quitar débitos terá todo o sábado (21) e domingo (22) para aproveitar os descontos do Refis de Natal. O último dia do programa é na segunda-feira (23).

O contribuinte que optar pelo refinanciamento da dívida ou pagamento à vista poderá quitar seus débitos com até 90% de desconto nos juros e na multa. A novidade deste novo programa é que ele oferece descontos aos contribuintes com débito deste ano de 2019. Então dá para aproveitar o dinheiro a mais e entrar 2020 com o carnê azul!

Em média, são atendidos 800 contribuintes diariamente, no expediente que começa às 8 horas e termina as 16 horas, com 50 guichês de atendimento, na Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500.

“O objetivo com o Refis de Natal é dar oportunidade aos contribuintes campo-grandenses de regularizar débitos tributários e não tributários vencidos até a vigência desta Lei, estando estes inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. As dúvidas podem ter tiradas por meio do telefone 156”, explica o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

O novo Refis vai até o dia 23 de dezembro, com desconto de até 90% da atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e multa, quando houver. No caso de parcelamento ou reparcelamento em até seis vezes, a remissão será de 75%. Para quem pagar em 12 parcelas, o desconto cai para 30%.

Serviço:

O atendimento na Central do IPTU, da Rua Arthur Jorge, 500, é das 8 às 16 horas, inclusive no horário do almoço. Para este serviço, a Prefeitura de Campo Grande disponibiliza 50 atendentes e não há filas.

