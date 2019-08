Rally dos Sertões promete edição épica em comemoração ao aniversário da Capital

O Rally dos Sertões 2019, que terá largada inédita no próximo dia 24 de agosto na Capital, promete ser um o melhor de todas as edições e a estrutura que está sendo preparada para a abertura, com o apoio do Governo do Estado, vai reservar um grande espetáculo ao público e muitas emoções aos pilotos. A avaliação é do diretor técnico do evento, Carlos Edmundo Sachs, o Du Sachs, ao inspecionar a Arena Sertões, na Praça do Papa.

“A área para montagem da nossa estrutura é realmente fantástica, nunca tivemos um espaço tão grande para a pista e para o público, com um show ao final do prólogo (tomada de tempo)”, disse Du Sachs, após percorrer o local acompanhado do secretário especial do Governo, Carlos Alberto Assis. “O Rally tem tudo para ser o melhor em festa e tecnicamente. A receptividade da cidade e a estrutura disponibilizada nos impressiona”, completou.

Para Carlos Alberto Assis, o investimento do Estado para trazer o evento, em parceria com a prefeitura, projetará Campo Grande e o Mato Grosso do Sul mundialmente. “O Rally vai apresentar nossas riquezas para o Brasil e o mundo e quem ganhará com isso será o turismo, a rede hoteleira, uma cadeia de consumo e a própria população”, disse ele. “O governo está dando todo o apoio para que tenhamos uma largada que motive o Rally a voltar outras vezes.”

Abertura com show

Além do trabalho de terraplenagem para implantação de duas pistas, a área da Praça do Papa, situada na Vila Sobrinho, reservada a Arena Sertões terá um megapalco para o show da dupla campo-grandense Bruninho e Davi e arquibancada para o público assistir aos eventos que anteciparão a largada promocional da competição, no sábado (24). Todo o serviço está sendo acompanhado por técnicos da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos)

No sábado, os portões da Arena Sertões serão abertos ao público às 7h. Os ingressos serão trocados por dois kg de alimentos e podem ser adquiridos na Feira Central. Às 8h, conforme programação divulgada pela coordenação do Rally dos Sertões, terá início o Prólogo (tomada de tempo) nas quatro modalidades (carro, moto, UTV e quadriciclo) para definição dos oito primeiros classificados. Estes se apresentarão às 20h30, em duelo (super prime).

Os pilotos e toda a estrutura da prova chegarão na quarta-feira a Campo Grande e se instalarão na Vila dos Sertões, a ser montada no pátio ao lado da Feira Central. O público terá acesso livre ao circo da competição – boxes dos pilotos, máquinas e equipes. Na sexta-feira (23), às 16h, haverá uma carreata pelo centro da cidade. A programação de sábado, na Praça do Papa, inclui uma corrida de rua, pelos Jogos Radicais Urbanos, às 17h.

Número recorde

O desafio está pronto: são cerca de 4.800km de percurso, sendo 2.832km de especiais com terrenos variados e dificuldades idem. Os desafiantes também estão prontos para a largada da 27ª. Edição do Sertões, em Campo Grande. São 187 veículos e 302 competidores em busca dos títulos mais cobiçados do maior rally das Américas. Os números mostram recorde de competidores e um campo robusto com disputas equilibradas em todas as categorias.

De um fato os inscritos têm certeza: a edição de 2019 é a mais competitiva da história do Sertões. A prova mais importante do off-road nacional tem representantes de 163 cidades brasileiras e 21 estados e o Distrito Federal. De Mato Grosso do Sul, são três representantes das cidades de Campo Grande, Amambai e Maracaju. A lista de inscritos inclui 11 estrangeiros e 12 mulheres. Os estrangeiros vêm da Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal e dos EUA.

O Rally dos Sertões 2019 vai percorrer sete estados e 40 cidades até a chegada em Aquiraz, no Ceará, no dia 1º de setembro. O roteiro da prova este ano prevê oito etapas e mais de 2.832 km de especiais cronometradas. Conforme o roteiro, a primeira etapa terá 487 km, entre Campo Grande e Costa Rica, no dia 25 de agosto. No dia seguinte, os competidores saem de Costa Rica e saem do Estado em direção à Barra do Garças (MT), percorrendo mais 639 km.

Trajeto desafiador

Na sua 27ª edição, o Sertões traz muitas novidades. Projeta o futuro em três dimensões: esporte, social e turismo. O lado competitivo da prova evolui com novos desafios de navegação, velocidade e tecnologia. O lado social, também conhecido pelo trabalho do S.A.S. (Saúde e Alegria nos Sertões), praticamente dobra a sua capacidade de atendimento das populações sertanejas por onde o Sertões passa – cidades remotas com população carente.

“A prova está pronta e de uma coisa os participantes podem ter certeza: o roteiro é um dos mais desafiadores da história do Sertões. A estrutura operacional e de segurança continua evoluindo e, além disso, temos várias novidades na organização da prova e na conexão com as cidades anfitriãs. São detalhes que mostram o Sertões alinhado com o objetivo de ser o maior do mundo até 2022”, diz Joaquim Monteiro, CEO da Dunas, a empresa que organiza o Sertões.

O Sertões movimenta toda a cadeia produtiva das cidades por onde passa. Cerca de 1.700 pessoas que compõem a caravana da competição fazem compras e usam serviços locais durante a prova, como hotéis, supermercados, bares e restaurantes; postos de gasolina, farmácia, lojas, serviços de manutenção de veículos e muito mais. Outro fator importante é a divulgação das cidades, roteiros turísticos e das belezas naturais dos estados através da mídia.

