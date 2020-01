Rádio Difusora Pantanal faz doação de veículo Zero KM ao Tribunal de Justiça de MS

Na tarde desta quarta-feira (29), o Tribunal de Justiça de MS recebeu um veículo Renaut Kwid da Rádio Difusora. O ato da entrega teve a participação do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, e do juiz auxiliar da presidência, Fernando Chemin Cury, que receberam do jornalista Benedito de Paula Filho as chaves do carro.

O presidente do TJMS afirmou que o veículo será destinado exclusivamente para uso nas campanhas sociais do Pacijus. “Este é mais um recurso para melhorar o trabalho social do Poder Judiciário, desenvolvido pelo Pacijus, e será dedicado para este fim. O veículo será usado para levar as doações e fazer contato com os parceiros das campanhas”, disse o Des. Paschoal Carmello Leandro.

