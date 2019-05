Quinta-feira terá céu parcialmente nublado a claro em grande parte do Estado

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30.5) é de céu parcialmente nublado a claro em grande parte do Estado, com exceção da região sul, que poderá ter céu parcialmente nublado, névoa úmida e com possibilidade de chuva isolada no decorrer do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), a temperatura pode variar de 18 °C a 36 °C. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 25% a 90%.

Para a Capital, a temperatura mínima prevista é de 22ºC e a máxima, de 31ºC.

