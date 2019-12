Quinta-feira será de muito forró com o cantor Ronaldo Raimundo na cidade do Natal

O forró toma conta da Cidade do Natal nesta quinta-feira (19), com show do cantor Ronaldo Raimundo. Além do show musical, a programação conta com Parada de Natal, show cosplay e apresentação com os músicos oficiais do evento.

A Cidade do Natal abre suas portas às 16 horas e segue em funcionamento até as 22 horas, com atrativos como a Praça de Alimentação, carrossel, kart e casa do Papai Noel. A roda-gigante também está funcionando até as 23 horas.

O grupo Arte DEAC apresenta-se por volta das 19 horas, logo após a encenação do Auto de Natal do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza.

City Tour

O City Tour natalino conta com três saídas diárias nos horários de 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio tem cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo. O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até as imediações da Igreja Perpétuo Socorro.

