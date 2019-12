Quarta-feira terá máxima de 31°C e pancadas de chuva

A quarta-feira (11.12) em Mato Grosso do Sul tem previsão de pancadas de chuva para grande parte do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as condições esperadas são de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com possibilidade de granizo para a região sul do estado.

Os índices da umidade relativa do ar podem variar entre 60% a 100% neste dia. Já as temperaturas continuarão agradáveis em Mato Grosso do Sul, podendo variar entre de 18°C a 31°C. Confira como ficará o tempo em alguns municípios do Estado no mapa.

