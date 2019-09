PTB-MS faz Encontro Regional e garante filiação de Délia Razuk, prefeita de Dourados

O PTB-MS realiza, neste sábado (21), na Câmara Municipal de Campo Grande, o Encontro Regional, com filiação da prefeita de Dourados, Délia Razuk. Atualmente prefeita da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Délia Razuk já foi também vereadora, sendo a mais votada em 2008, ocasião em que assumiu o primeiro mandato. Em 2010 ela presidiu a Casa de Leis e, por designação do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), foi prefeita interina de Dourados. Em 2012 foi eleita novamente vereadora, sendo a mais votada.

“Estamos em um momento de celebração e conquistas, trazendo para o PTB grandes nomes que muito vão nos ajudar no projeto de fortalecimento do partido. Tenho grande honra de receber a prefeita da segunda maior cidade do Estado, cujo trabalho tem grande reconhecimento. Tenho certeza que a experiência acumulada vai contribuir para a reconstrução do partido”, declarou o presidente do PTB em Mato Grosso do Sul, deputado estadual Neno Razuk.

O evento – O Encontro Regional do PTB em Mato Grosso do Sul contará com a presença do presidente nacional do partido, ex-deputado federal Roberto Jefferson, e do ex-senador Delcídio do Amaral, que terá sua filiação reafirmada.

Atualmente, em Mato Grosso do Sul o PTB conta com um prefeito, quatro vices e 44 vereadores. A expectativa é de que durante o evento novas filiações sejam concretizadas.

Serviço – A coletiva de imprensa será realizada às 9 horas, no saguão da Câmara Municipal de Campo Grande.

