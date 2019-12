PSD se prepara para lançar candidatura própria nos 79 municípios em 2020

O presidente nacional do PSD, ex-ministro Gilberto Kassab, se reuniu no fim de semana com a diretoria executiva do partido em Mato Grosso do Sul. Em conversa, orientou que a legenda deverá ter candidatura própria nos 79 municípios do Estado. “As novas regras eleitorais exigem chapa pura”, alertou o presidente Kassab.

Diante dos esclarecimentos, o senador Nelsinho Trad informou que o partido está se organizando e se fortalecendo para o próximo pleito eleitoral. Para isso, ele e lideranças regionais do PSD está montando diretórios municipais. “Já estamos trabalhando para ter sim candidatos em todos os municípios “, afirmou o presidente regional.

No próximo dia 25 de janeiro, segundo o senador Nelsinho Trad, a diretoria executiva do PSD vai se reunir novamente já com os nomes dos pré-candidatos. “Temos 67 diretórios constituídos e chegaremos aos 79”, comentou o senador.

Mulheres

O presidente do PSD nacional também destacou a necessidade do partido valorizar a participação feminina na disputa eleitoral. Para isso, segundo ele, o partido vem investindo em ações para mulheres.”Queremos ver a força feminina no pleito eleitoral”, comentou, no último sábado, no encontro do PSD Mulher, no Grand Park Hotel.

Em entrevista nesta segunda-feira, o senador Nelsinho Trad informou que Dourados poderá contar com a pré-candidatura da vereadora Daniela Weiler Wagner Hall que outras mulheres também poderão ser candidatas pelo interior.​

