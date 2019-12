Pronto-socorro da Santa Casa recebe renovação de alvará sanitário

A Santa Casa de Campo Grande recebeu a habilitação para continuar prestando serviço no pronto-socorro por mais um ano. A liberação foi feita no final de novembro pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária do Mato Grosso do Sul (CVISA), através do alvará sanitário de funcionamento, documento de fundamental importância para a plenitude da assistência para população campo-grandense, aprovada pelos órgãos fiscalizadores.

O alvará atesta que o hospital atendeu os requisitos exigidos pela fiscalização do governo do Estado sendo grande conquista para instituição, tendo em vista os investimentos alcançados pela atual diretoria e as equipes responsáveis, conforme afirma o presidente da Santa Casa, Dr. Esacheu Nascimento. “Esta é uma ótima conquista para o hospital, pois representa o avanço que esta diretoria tem feito desde que assumiu. É nossa preocupação atender as exigências dos órgãos fiscalizadores, garantindo assim, um atendimento com mais qualidades aos pacientes. É também um importante passo para outras conquistas que ainda virão. Além do mais, o hospital passou anos sem melhorias estruturais e assistenciais, na época da internação pública e, agora, estamos recuperando com muita dedicação”, afirma Esacheu.

As primeiras fiscalizações começaram no início de setembro no hospital, em especial, no pronto-socorro foram elencadas pequenas melhorias que precisariam ser feitas em um curto tempo, relacionadas aos protocolos assistenciais de enfermagem e na estrutura. No retorno dos fiscalizadores foram apresentadas as modificações solicitadas e, com a comprovação in loco, o pronto-socorro tornou-se novamente apto para funcionar, sem que o antigo alvará vencesse.

Durante o período do antigo alvará sanitário, de 25 de novembro de 2018 até a mesma data em 2019 o pronto-socorro do hospital atendeu 29.857 pacientes na urgência e emergência adulto e infantil. Do total de atendimentos, 5.044 são de vítimas de acidente de trânsito em geral, sendo a maior ocorrência, envolvendo carro versus motocicletas.

