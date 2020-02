Projeto Vogais: Centro Educacional Alceu Viana ensina a importância das vogais e a habilidade intelectual para o reconhecimento das letras

O início do letramento, nos primeiros anos escolares, é um momento especial e motivador na vida da criança, proporcionando-lhes um aprendizado amplo, do seu letramento. Pensando nisso, a professora Nalzete, responsável pelo Jardim II, do Centro Educacional Alceu Viana, buscou trabalhar o projeto “Vogais” com a sua turma.

O projeto busca perceber e incentivar a autonomia da criança, através de atividades lúdicas, dentro e fora da sala de aula. Através do reconhecimento de letras e do aperfeiçoamento motor para escrever, a transformação do aprendizado em algo mais concreto na vida do estudante se torna notável. Este conhecimento concreto de aprendizagem, como por exemplo, de sentir o formato das letras, em formas de EVA, por exemplo, trás o incentivo da criança em buscar, além das vogais, o conhecimento das demais letras.

A escola possui um ambiente dinâmico para as crianças, onde as mesmas podem desenvolver este projeto com ótimas qualidades de desempenho, explorando várias formas de aprendizado, com professores capacitados e com muita força de vontade de explorar todas as formas de conhecimento.

A professora Nalzete ressalta a importância em trabalhar a habilidade intelectual. “A autonomia da criança é o ponto chave deste projeto, dentre outros no ambiente escolar Alceu Viana, desenvolvendo assim, desde o início do seu ensino, a sua habilidade intelectual do reconhecimento das letras, além do desenvolvimento motor, para uma melhor agilidade de escrita correta. O respeito pelo aprendizado dos estudantes neste projeto é de total objetividade, buscando o conhecimento das peculiaridades de cada criança, respeitando suas dificuldades e ao mesmo tempo, auxiliando a mesma, da melhor maneira possível”. Disse Nalzete.

