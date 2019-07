Projeto Unidos pela Fé atende população de Guia Lopes e Jardim

O Projeto social Unidos pela Fé, através do deputado Lidio Lopes, percorreu os municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim, neste fim de semana. O ônibus equipado com consultório médico, odontológico e jurídico percorre os municípios de Mato Grosso do Sul atendendo a população.

Guia Lopes da Laguna realizou a ação através do vereador Tico com o apoio do deputado Lidio Lopes. Em Jardim, a ação social foi concretizada pelo vereador Jaime Echeverria através do Projeto Saúde para Todos em parceria com o Hospital do Amor, onde foram disponibilizados mais de 1000 atendimentos para a população, tais como: psicólogo, dentista, oftalmologista, clínico-geral, fisioterapeuta, nutricionista, exames preventivos de câncer de mama, cardiologista, consultoria jurídica, além de massoterapeuta, cortes de cabelo e muita diversão para as crianças.

“Foi uma ação relevante para o município, onde pudemos ajudar na demanda principalmente na área da saúde, e agradeço a parceria do deputado Lidio Lopes e de toda a sua equipe nesta ação”, vereador Jaime Echeverria.

Lidio Lopes que tem como base no seu mandato o trabalho social, criou o projeto Unidos pela Fé em 2011 e já percorreu quase todos os municípios do Estado atendendo a população. “O nosso ônibus está na estrada atendendo os bairros de Campo Grande e vários outros municípios do Mato Grosso do Sul. É um trabalho simples, mas funcional que atende uma demanda muito forte que existe em nosso estado”, destaca Lidio Lopes.