Projeto que oferece cursos profissionalizantes gratuitos aos bairros traz inovações para 2020

Ao retomar seu projeto social que oferece cursos gratuitos profissionalizantes aos bairros da Capital, o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), apresentou inovações para a programação de 2020.

Entre as novidades, destaca-se o curso de depilação, ministrado no final desse mês às mulheres do Caiobá I. A liderança do bairro Carmem Gonçalves da Silva manifestou sua gratidão pela parceria firmada com o Parlamentar, que tem transformado vidas em sua comunidade. “Um dos motivos que fizeram com que eu procurasse o apoio de Chiquinho Telles foi o seu perfil solidário. Ele trabalha o ano todo, sempre presente nos bairros de Campo Grande. Todas as vezes que procurei o seu gabinete, fui muito bem recebida por ele”.

Para Carmem, é gratificante ver que o Vereador gosta de se integrar com a comunidade, “mostrando-se disposto em empoderar as pessoas com os seus projetos sociais, dando atenção especial às mulheres que precisam de oportunidades para gerar renda”.

Desempregada, Ana Lupe viu no curso de depilação uma chance de se qualificar para o mercado de trabalho, e de ganhar uma renda extra. “Com essa qualificação pretendo batalhar uma vaga em salões de beleza, e ter uma renda a mais com atendimentos particulares. Meu sonho de abrir meu próprio negócio na área da estética foi despertado com esse curso, que simplesmente amei”.

Mais novidades

Outras novidades para 2020 se referem aos cursos de batata recheada e de velas perfumadas de citronela, este último produto considerado um repelente natural para espantar os indesejados insetos.

Segundo a instrutora, Celina Pesente, “o vereador autorizou que fossem acrescentados novos cursos, atendendo os pedidos das lideranças e alunos. A intenção é diversificar o aprendizado para que os cursantes possam ter várias opções para geração de renda”.

No ano passado, os cursos oferecidos pelo projeto social de Chiquinho Telles qualificaram mais de mil pessoas em diferenciados bairros de Campo Grande. Entre os cursos ministrados estão o de saboaria artesanal, picles, manicure e pedicure, pintura em tecidos, doces caseiros, design de sobrancelhas.

Segundo o Parlamentar, “é gratificante constatar que os cursos que oferecemos gratuitamente aos bairros da Capital têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Temos exemplos de alunos que empreenderam, montando o seu próprio negócio, visto que os investimentos iniciais são pequenos. Outros, com os aprendizados adquiridos, contribuíram com a economia dos seus lares. E ainda, conhecemos a história de cursistas que abrandaram problemas de depressão, encontrando nos cursos a chance de se integrarem e de terem novo ânimo para a vida. Seja de uma forma ou de outra, esses resultados positivos fazem com que eu continue motivado a promover esse tipo de ação social”.

Comentários