Projeto para controle de erosão no Córrego Joaquim Português deve ficar pronto em 90 dias

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), deu ordem de serviço para a elaboração de estudos e projetos de controle de erosão, planos e programas ambientais na região da cabeceira do córrego Joaquim Português, Parque do Prosa, em Campo Grande. Agora, após a assinatura, a empresa responsável pelo serviço terá até 5 dias para início do trabalho e 90 dias para conclusão. A publicação foi feita nesta quinta-feira (04.07).

O estudo e projeto técnico, no valor de R$ 145 mil, foi solicitado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para a realização de obra de controle de processo erosivo provocado pela água das chuvas no Parque Estadual do Prosa, seguida de recomposição vegetal das margens do Córrego Joaquim Português.

É mais uma etapa prevista no conjunto de ações, de responsabilidade do Governo do Estado, para a revitalização do Parque das Nações Indígenas e entorno, que foram anunciadas no final do mês de maio pela administração estadual.

O pacote de obras inclui também intervenções em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, que se responsabilizou pelo desassoreamento dos lagos do Parque das Nações Indígenas e a construção de um “piscinão”, no trecho do Córrego Reveilleau, na esquina das avenidas Mato Grosso e Hiroshima.

