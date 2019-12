Projeto férias no parque tem início no Parque Jacques da Luz

Com muita animação, teve início hoje no Jacques da Luz o Projeto Férias no Parque, em seu segundo ano na Capital. Promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o projeto acontece nesta semana de segunda à sexta-feira com atividades que acontecerão na Moreninha até às 20h e nas próximas semanas, segue nos parques Ayrton Senna, Tarsila do Amaral, e Centro Olímpico Vila Nasser, com atividades voltadas para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos.

A dona de casa Renata Ferreira dos Santos, 30 anos, conta que levou o filho logo no primeiro dia para aproveitar também as atividades. “Meu filho, Victor Samuel, de apenas 4 anos, ficou sabendo no último sábado, quando o projeto Brincalhão esteve na Moreninha e ficou ansioso há espera das brincadeiras e atividades. Ele está aproveitando muito e gosta de estar no meio do esporte e junto de outras crianças”, disse.

Durante as 4 semanas, em dias determinados, os parques receberão pula-pula, brinquedos infláveis, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas e oficinas oferecidas gratuitamente. Cada semana será uma região diferente.

Responsável pelo Projeto, Vanderlei Sandim relembra a história do Projeto. “O projeto iniciou em 2018 e com sucesso acrescentamos no calendário de programação da Funesp, para atender as regiões mais populosas de Campo Grande nas férias escolares, quando os pais podem levar seus filhos para participar de atividades e brincadeiras orientadas neste período. Além disso, temos 8 horas por dia de atividade e atenderemos a população iniciando às 8h da manhã com atividades para crianças, jovens, adultos e idosos”, comentou o professor.

Programação

O primeiro parque a receber o projeto será o Jacques da Luz de 16 a 20 dezembro das 8h às 10h e das 14h às 20h. Na semana do Natal, dias 23, 26 e 27 o Projeto estará no Parque Ayrton Senna.

Já em janeiro de 2020, de 6 a 10/01, as atividades acontecerão na região no Nova Lima, no Parque Tarsila do Amaral. E, de 13 a 15 de janeiro serão realizadas no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser.

Em todos os locais o projeto funcionará das 8 h às 10h e das 14h às 20h, com participação gratuita de toda a população.

