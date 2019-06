Projeto do TJMS ganha destaque em rede nacional no programa Mais Você

Na manhã de segunda-feira (3), o programa Mais Você, exibido diariamente pela Rede Globo, abordou detalhadamente a violência contra a mulher e mostrou o projeto Mãos EmPENHAdas Contra a Violência, desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e recentemente replicado no estado de São Paulo.

A juíza Jacqueline Machado, idealizadora da proposta e responsável pela Coordenadoria, com o total apoio do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, começou as ações em 2017 treinando profissionais da beleza na Capital de MS. Com o auxílio de salões parceiros treinou manicures, cabeleireiras e depiladoras para que se tornassem multiplicadores de informações sobre todas as formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres e de como combater e denunciar os abusos.

Assim, a iniciativa inédita no país – por propor que profissionais da beleza sejam agentes no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher – começou a ser propagada. A proposta desenvolvida em Mato Grosso do Sul fez tanto sucesso que serviu de inspiração para outras unidades da federação, que copiaram a iniciativa em salões de beleza de São Paulo, Santarém (PA) e Teresina (PI).

O Mãos EmPENHAdas foi inclusive utilizado como inspiração para a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lançar a campanha “Salve Uma Mulher”. Além disso, a juíza Jacqueline Machado ganhou o prêmio nacional de Direitos Humanos 2018, cujo destaque na categoria Mulher foi o Mãos EmPENHAdas Contra a Violência.

Nas redes sociais, a juíza garantiu que a recompensa é ver que esse projeto salva cada vez mais vidas.

Normatização – No dia 17 de maio, o Diário da Justiça trouxe a publicação da Portaria nº 1.487, que nomeia a atriz, modelo e empresária Luiza Botelho Brunet como Embaixadora do Programa Mãos EmPENHAdas Contra a Violência. A solenidade de outorga do título será no dia 24 de junho, nas dependências do Tribunal de Justiça de MS.

A juíza Jacqueline Machado destacou que a importância de se ter uma personalidade como Luiza Brunet para difundir o projeto de forma voluntária é a identificação que as mulheres têm ou podem vir a desenvolver com ela.

“Luiza é declaradamente vítima de violência doméstica, é natural do MS e a identificação de representatividade é importante para despertar o sentimento de pertencimento das mulheres, além de dar visibilidade ao programa e fazer com que se expanda cada vez mais, ajudando inúmeras mulheres”, disse ela.