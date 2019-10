Projeto do deputado Neno Razuk que institui Dia da Escola Bíblica vai à sanção

O Projeto de Lei que institui o Dia da Escola Bílica no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul foi aprovado em segunda discussão, durante sessão ordinária desta quinta-feira (17), e segue agora para a sanção do Executivo. Conforme o projeto, o intuito é homenagear os cidadãos cristãos participantes do ensino bíblico nas igrejas, pela proposta a data será celebrada anualmente no terceiro domingo do mês de setembro. O projeto tem coautoria do deputado Antônio Vaz.

A Escola Bíblica também é conhecida como Escola Bíblica Dominical (EBD), onde são realizados estudos bíblicos, que englobam projeto pedagógico, cultural e religioso aplicados nas igrejas protestantes do mundo todo.

Ainda segundo o projeto, a escola foi fundada em 1783 na Inglaterra por meio da iniciativa de Robert Raikes, preocupado em difundir a palavra de Deus e contribuir para o oferecimento de novos horizontes à crianças de Glucester, que perambulavam pelas ruas sem rumo. O trabalho deu resultado, pois além de aprender a ler e a escrever as crianças também estudaram a Bíblia e lições de moral, ética e educação religiosa.

No Brasil, a EBD surgiu em 1855 em Petrópolis (RJ) por meio do casal Robert e Sarah Kalley, sendo que a primeira aula ocorreu em 19 de agosto de 1855 com apenas cinco pessoas. Atualmente, cerca de 26 milhões de pessoas frequentam as Escolas Bíblicas Dominicais.

