Projeto de base educação militar está entre as novidades do Estado no ano letivo que começa hoje

Com o projeto a Escola Cívico-Militar, o Estado dá inicio nesta quarta-feira (19/02) as aulas referentes ao ano letivo 2020. Aproximadamente 200 mil alunos da rede estadual estão matriculados.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) está entre as novidades no ano letivo de 2020 da Rede Estadual de Ensino.

São mais de 200 mil alunos matriculados em escolas de 79 municípios do Estado. São crianças, adolescentes e adultos presentes em salas de aula dos ensinos Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Profissionalizantes, além de projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação.

Para as Escolas que fazem parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), as aulas terão o início no dia 02 de março. O referido programa conta com duas escolas da Rede Estadual em Campo Grande, uma no Jardim Anache e outra no Jd. Los Angeles, respectivamente.

A EE Alberto Elpídio Ferreira Dias, no Jardim Anache, vai colocar em prática a proposta desenvolvida em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Já a EE Marçal de Souza, no Jardim Los Angeles, fará parte do Programa com a parceria da Polícia Militar (PMMS).

O projeto, a escola cívico-militar, é idealizado pelo Governo Federal, e visa promover a melhoria na qualidade da Educação Básica do País.

