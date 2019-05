PROJETO CIRCUITO ECO SUSTENTÁVEL SKATE PARK

O PROJETO ECO SUSTENTÁVEL SKATE PARK TEM A FINALIDADE E A MISSÃO DE DIVULGAR AS AÇÕES EM PRÓ DO MEIO AMBIENTE, DE TRANSFORMAR CIDADÃOS POR MEIO DO ESPORTES, DA EDUCAÇÃO E DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, EM FAVOR DE TODAS AS CAUSA E DA A CADEIA AMBIENTALISTA, ATITUDES E PROPÓSITOS QUE TRAGAM BENEFÍCIOS REAIS E CONSISTENTES AO CIDADÃO , À SUA SAÚDE, E CONSEQUENTEMENTE À SUA QUALIDADE DE VIDA E A NATUREZA, AO ECO SISTEMA, CRIANDO OPORTUNIDADES E DIVULGANDO O SKATE COMO UMA PRÁTICA SAUDÁVEL, ASSIM JUNTO AOS SEUS PRATICANTES E A SOCIEDADE, COM O INTUITO AMBIENTAL ENTÃO SOMENTE, TORNANDO ESSAS PESSOAS DIGNAS COM A PRATICA DIÁRIA DESSES PROPÓSITOS E DE CARÁTER ILIBADO ACIMA DE TUDO, PRIVILEGIANDO AS PRÁTICAS CONSCIENTES E SUSTENTÁVEIS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A VIDA DO SER HUMANO, COMO TAMBÉM E CONSEQUENTEMENTE EM FAVOR DA FAUNA E DA FLORA, ENFIM, DO MEIO AMBIENTE. A NOÇÃO DE INTERAGIR COM AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E SER UM INDIVÍDUO SAUDÁVEL E ACIMA DE TUDO CUMPRIDOR DE SEUS DEVERES PROPICIANDO A TODOS, ATRAVÉS DE SUAS ATITUDES COTIDIANAS O MELHOR, ISTO É, TER O SENSO DO BEM COMUM CUIDANDO SOBRETUDO DA NATUREZA, DO MEIO EM QUE VIVE CUIDANDO DO SEU ESPAÇO (PRESERVANDO E

CONSERVANDO-O), COM CLAREZA E RESPONSABILIDADE. SERÁ PRIORIZADO COMO UM CIRCUITO REGIONAL EM SUA PRIMEIRA ETAPA, LOGO DEPOIS, ESTADUAL E EM SEGUIDA NACIONAL E AO FINAL DO ANO OS COMPETIDORES BEM COLOCADOS, ALIADO AS SUAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO DIA A DIA SERÃO PREMIADOS COMO OS MELHORES DO ANO E HOMENAGEADOS COM UM EVENTO, JUNTO AS PRÁTICAS E REALIZAÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS, NA ARRECADAÇÃO DE MANTIMENTOS, ROUPAS, UTENSÍLIOS E OUTROS PRODUTOS PARA DOAÇÕES AS CASAS E INSTITUIÇÕES CARENTES E PESSOAS DE BAIXA RENDA, E EM SITUAÇÃO DE RUA. A AGENDA SERÁ ELABORADA PELOS MELHORES PROFISSIONAIS DA ÁREA, E SERÃO ESCOLHIDOS OS MEIOS, DA MANEIRA MAIS EFICAZ E EM CONDIÇÕES DE ATENDER A DEMANDA RELACIONADA AO PLANEJAMENTO E SOLICITAÇÕES DA MAIORIA, E CONFORME ESTABELECE AS DIRETRIZES DA ENTIDADE E DO PROJETO, EM FAVOR DOS SEUS ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO, A LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO, OU LOCALIDADE, CONFORME A NECESSIDADE DO LOCAL, COM A AJUDA DE PARCEIROS COMERCIAIS, DE INSTITUIÇÕES E ENTIDADES AFINS, VOLUNTÁRIOS, DO PODER PÚBLICO E SOCIEDADE ORGANIZADA. O INTENÇÃO, ALÉM DE CUMPRIR O QUE EXIGE AS NORMATIVAS ESTABELECIDAS, É O DE PRIORIZAR O CONCEITO DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE, AO PRÓXIMO, A CAMARADAGEM, E AINDA, DE SEMEAR A UNIÃO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. O SKATE É O SEGUNDO ESPORTE MAIS PRATICADO NO MUNDO, PERDENDO APENAS PARA O FUTEBOL, NO ENTANTO, AINDA SOFRE MUITOS PRECONCEITOS, E É POUCO APOIADO PELO GOVERNO (MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL), EMPRESAS E POPULAÇÃO. PRECISAMOS QUEBRAR ESTE PARADIGMA, COM BOAS AÇÕES, PRINCIPALMENTE ALIADAS A SUSTENTABILIDADE, SÓ ASSIM, CONSEGUIREMOS UMA ÓTIMA MENSAGEM DO SKATE PARA MOSTRAR O SEGMENTO PROMISSOR QUE SERÁ O FUTURO, JUNTO A EXECUÇÃO DE PLANOS E PROJETOS FAVORÁVEIS AO MEIO AMBIENTE E A CIDADANIA.

O CIRCUITO SERÁ REALIZADO DURANTE O ANO TODO A CADA 2 (DOIS) MESES EM LOCAIS ALTERNADOS NO NOROESTE PAULISTA, E NESTE ANO DE 2019 AS COMPETIÇÕES ESTARÃO SENDO PRATICADOS APENAS COMO PRÉVIA, EM CAMPO GRANDE, DOURADOS, TRÊS LAGOAS E OUTRAS CIDADES INTERESSADAS DO ESTADO, SENDO QUE A PARTIR DO ANO QUE VEM SE TORNARÁ OFICIAL COMO UM CIRCUITO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, OS DOIS MELHORES COMPETIDORES DE CADA CATEGORIA, JÁ ESTARÃO CLASSIFICADOS PARA A GRANDE FINALÍSSIMA DO FINAL DO ANO, ENTRE OS MELHORES. OS PATROCINADORES INTERESSADOS DEVERÃO

CUMPRIR CERTAS REQUISITOS, COMO TER O COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL, E DEVERÃO ASSINAR UM CONTRATO COM O RESPONSÁVEL, WANDERLEY VERGILIO DO CARMO, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, E EM NOME DA ONG AEBDT – ECCO AMBIENTAL (A TITULAR) E DO JORNAL FOLHA DOS ESPORTES, E PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TAL COMPROMISSO ASSUMIDO, E EM TROCA SERÁ DIVULGADO SUA MARCA EM NOSSOS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, ESTABELECIDO EM CONTRATO SEPARADAMENTE ENTRE O REALIZADOR E O INTERESSADO.

PÚBLICO: ATLETAS COMPETIDORES E PRATICANTES, SIMPATIZANTES E APOIADORES

Estrutura: Tendas, mesas e cadeiras, sistema de som com caixas amplificadas, banheiros químicos onde não tiver acesso aos banheiros tradicionais, policiamento, água aos atletas, canetas, camisetas personalizadas, equipe de voluntários, planilhas de juízes e cadeiras para convidados e personalidades, cartazes, propaganda na mídia em geral, e pelo site.

APOIO:

OIKOS AMBIENTAL – PRÁTICAS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

PROMOÇÃO:

ONG AEBDT – ECCO AMBIENTAL

REALIZAÇÃO: MULTI EVENTOS

Comentários