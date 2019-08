Projeto arte no meu bairro-palco itinerante tem show do tradição e Sampri neste fim de semana

O fim de semana será de muita música neste sábado com shows do Grupo Tradição, Sampri e Amâncio Cabrera, no projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”. O evento acontece das 16 às 22 horas, na Avenida Marinha, entre a Rua do Porto e a Rua da Península.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

“Esse projeto é incrível, onde o artista vai até as pessoas. A nossa expectativa com certeza é das melhores, e o pessoal vai poder curtir os maiores sucessos do Grupo Tradição e conhecerem as músicas novas também”, declarou Patrick Reder, vocalista do Grupo Tradição.

Já o Grupo Sampri levará ao Arte no Meu Bairro um repertório com as várias fases do samba ao longo das décadas, incluindo uma pitada de músicas da Bahia e do sertão nordestino. “Será um show dançante, prometendo interagir com o público local”, explica Luciana Sampri.

O projeto acontecerá nos sábados do mês de agosto, com apresentações já agendadas nos bairros: Nova Campo Grande, Jardim Canguru, Bom Jardim, e Jardim Leblon, sempre das 16 às 22 horas.

“O momento é de celebrar. Este projeto é valioso porque dá destaque a alguns artistas que, até então, não tinham espaço para se apresentar. Dessa forma, todo mundo ganha: a população, pois não precisa se deslocar do bairro até o Centro para ter acesso à cultura, e os artistas, que ganham reconhecimento”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro

“Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” recebe credenciamento de artistas até 2020

O credenciamento de músicos, bandas e duplas locais para a participação no projeto continua até março de 2020 e os interessados devem entregar o envelope com a documentação necessária todas as primeiras terças-feiras de cada mês.

Para agosto, a data prevista é dia 6 de agosto, às 14h. A entrega deve ser feita na DICOM, situada na Avenida Afonso Pena, 3.297, Paço Municipal, Térreo. A documentação exigida pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/edital-arte-no-meu-bairro-3/.

O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” credencia 58 artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto será composto de 24 eventos musicais, a serem realizados entre agosto de 2019 e março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho, sendo que a programação contará com três músicos por evento: dois músicos locais de cada região e distrito do Município, e um artista com renome regional.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

